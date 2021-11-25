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台紐經貿合作協定與勞工會議　聚焦移工人權保障議題

▲第8屆臺紐經濟合作協定（ANZTEC）貿易與勞工委員會議，於11月24日上午以視訊方式召開。（圖／勞動部）
▲第8屆臺紐經濟合作協定（ANZTEC）貿易與勞工委員會議，於11月24日上午以視訊方式召開。（圖／勞動部）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-25 20:19:19

《四方報》報導，第8屆臺紐經濟合作協定（ANZTEC）貿易與勞工委員會議，於11月24日上午以視訊方式召開，會議由商業、創新及就業部職場關係與安全組Anna Clark總經理揭開序幕，Anna Clark總經理指出，臺紐雙方自2014年起就持續針對女性平等權利、對抗移工剝削、面對各種職場關係變遷，以及因應疫情之挑戰等勞動議題充分交流，今天的會議也共同研討雙方就「未來工作」議題之因應作為。

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本屆會議紐西蘭由商業、創新及就業部職場關係與安全組總經理Anna Clark、國際勞動政策小組經理Nita Zodgekar、首席顧問Michael Hobby、資深顧問Jessica Russell、政策顧問Patrick Gibson，以及技能就業政策小組政策組長Jivan Grewal等官員代表出席，臺紐雙方的駐外代表－駐紐西蘭代表處陳克明大使及紐西蘭商工辦事處季恩敏（Aimee Jephson）代理代表，均親臨兩地會議現場參與開幕式。

季恩敏代理代表致詞表示，無論性別平權、「未來工作」議題，或是勞動市場對疫情之因應措施等，過去三年來臺紐雙邊都有很顯著的進展。陳克明大使表示，紐西蘭和臺灣無論在經濟發展或疫情管控都有不錯的表現，歸功於臺紐雙方政府對於勞工權益與福祉的重視。ANZTEC是臺紐雙邊各項關係的骨幹，不僅是高標準的協定，其中的勞工專章也是高標準的專章。現在臺灣遞件申請加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）同樣是高標準的協定，相信臺灣在勞動各項法規進展，可符合CPTPP的高標準要求。

本屆會議首先就兩國「勞動情勢發展」說明，並針對「轉變中的工作及就業性質」議題，深入討論紐西蘭以三方對話機制推動於社會失業保險及失業勞工支持方案之發展，我國亦分享臺灣新專法「勞工職業災害保險及保護法」之重點。另外，亦就維護移工人權相關措施進行交流，學習彼此對移工人權保障之政策經驗。最後共同檢視臺紐經濟合作協定貿易與勞工章議題之執行情形，並決議2022年第9屆會議，將續就「職場霸凌及騷擾防治」、「移工人權保障」、「未來工作」及「CPTPP勞工專章」等議題進行討論。

紐西蘭會議主持人商業、創新及就業部Michael Hobby首席顧問表示，臺紐雙方有類似的價值觀，發展階段也非常接近，因此交流順暢及合作無間，雙方都因本次會議獲益良多。紐西蘭近期將重新開放邊境，希望全球COVID-19疫情逐漸減緩，下屆會議可以在臺北實體見面。

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