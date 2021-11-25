2021縣市幸福指數調查 台南民意調查滿意度為6都之冠

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經濟日報舉辦縣市幸福指數大調查，綜合了「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成的比重，綜合計算出「幸福指數」。在民意調查部分，台南市在六都的滿意度名列第一。台南市政府表示，黃偉哲市長上任以來，以穏健的腳步推動市政，帶領市府團隊齊心戮力。從市民的角度規劃有感的建設，提升市民的福祉。此次民意調查部分，共有包括居住條件滿意度、工作狀況滿意度、親友支持滿意度，政府作為滿意度等11項，其中台南市在家庭經濟收入滿意度、健康狀況滿意度、生活現況滿意度及工作和生活平衡滿意度都是6都第一。另外在教育成就滿意、個人安全滿意度、以及環境品質滿意度這三項，則位居6都第二，民意調查總指標台南市為61.92，居六都第一，全國第五。
另外，政府施政滿意度台南市則為73.3。這項調查是採政府統計數據包括所得與財富，就業及收入、平均每人居住面積、空氣品質指標等暴力犯罪發生率、家戶連網比率等八項數據，和民調統計指數之平均，成為幸福指數，台南市的幸福指數今年是全國第8，比去年提升了5個名次。這項民意調查是於 2021 年 8 月 16 日至 10 月 11 日期間，以電話訪問 20 歲以上民眾，全國 22 縣市共 16,805 位有效樣本。除了金門縣完訪 598 人、連江縣完訪 202 人外，其他 20 縣市有效樣本 都在 800 至 802 人之間。經濟日報連續10年舉辦縣市幸福指數大調查，可說是各縣市執政團隊的施政成績總體檢。
經濟日報社長黃素娟表示，2021年疫情尚未和緩，各地方政府對防疫及抗疫的作為對於調查結果為相當重要的變相因素。此外，今年新北市因一下子進步10名獲頒「最佳進步獎」，難得可貴。今天包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉等人都出席一同交換幸福施政法寶。