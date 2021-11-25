2021縣市幸福指數調查 台南民意調查滿意度為6都之冠

經濟日報今（ 25 ）日發布 2021 縣市幸福指數大調查，新竹市以幸福指數 72.36 奪得冠軍，亞軍為嘉義市以 70.36 微差距略居第 2 ，失掉去年冠軍寶座。季軍為澎湖縣，而台東縣與新北市分居四、五名。值得一提的是台南市在民意調查部分為 61.92 ，為 6 都之冠。

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經濟日報舉辦縣市幸福指數大調查，綜合了「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成的比重，綜合計算出「幸福指數」。

在民意調查部分，台南市在六都的滿意度名列第一。台南市政府表示，黃偉哲市長上任以來，以穏健的腳步推動市政，帶領市府團隊齊心戮力。從市民的角度規劃有感的建設，提升市民的福祉。此次民意調查部分，共有包括居住條件滿意度、工作狀況滿意度、親友支持滿意度，政府作為滿意度等 11 項，其中台南市在家庭經濟收入滿意度、健康狀況滿意度、生活現況滿意度及工作和生活平衡滿意度都是 6 都第一。另外在教育成就滿意、個人安全滿意度、以及環境品質滿意度這三項，則位居 6 都第二，民意調查總指標台南市為 61.92 ，居六都第一，全國第五。

▲2021縣市幸福指數調查，台南市在各項指標都名列前茅（圖／經濟日報提供）

另外，政府施政滿意度台南市則為 73.3 。這項調查是採政府統計數據包括所得與財富，就業及收入、平均每人居住面積、空氣品質指標等暴力犯罪發生率、家戶連網比率等八項數據，和民調統計指數之平均，成為幸福指數，台南市的幸福指數今年是全國第 8 ，比去年提升了 5 個名次。這項民意調查是於 2021 年 8 月 16 日至 10 月 11 日期間，以電話訪問 20 歲以上民眾，全國 22 縣市共 16,805 位有效樣本。除了金門縣完訪 598 人、連江縣完訪 202 人外，其他 20 縣市有效樣本 都在 800 至 802 人之間。經濟日報連續 10 年舉辦縣市幸福指數大調查，可說是各縣市執政團隊的施政成績總體檢。