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鄧佳華真的去跑外送！等餐NG照曝光　網傻眼：麥當勞慘了

▲「FBI帥哥」鄧佳華日前不顧違約金2000萬，宣布離開連千毅公司。（圖／翻攝鄧佳華IG）
▲「FBI帥哥」鄧佳華日前不顧違約金2000萬，宣布離開連千毅公司。（圖／翻攝鄧佳華IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 06:40:23

網紅鄧佳華先前與直播一哥連千毅合作破局，不顧違約金2000萬，堅持向連千毅公司請辭，隨後表示已經找到桃園電子大廠的新工作，但後來仍然沒有下文。直至最近又表明自己將要擔任外送員，沒想到26日凌晨，鄧佳華真的發出自己跑外送的工作照，引發討論。

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鄧佳華在個人臉書發文表示「脫離舒適圈！開始跑Uber Eats」只見貼出的照片，鄧佳華正位於麥當勞店內取餐，後方背著一個Uber Eats的餐點包包，不過背包非常的傾斜，餐點如果裝包，恐怕會跟著包包傾斜。

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▲鄧佳華曬出自己跑外送的工作照，引發討論。（圖/鄧佳華臉書）
貼文一出，網友紛紛吐槽「ㄜ....我記得麥當勞的飲料只有杯蓋」、「難怪我的麥當勞今天沒有飲料」、「華哥....你的包包不會太歪嗎＝＝」、「麥當勞客訴訂單即將大增，糟糕哩」、「真的不要鬧欸，麥當勞飲料都被你灑光了」；不過也有網友鼓勵鄧佳華「包包不要這樣背，飲料會倒，加油！」、「加油！一定要繼續努力！」

事實上，在鄧佳華宣布自己要去當外送員時，前老闆連千毅就狠狠吐槽，表示鄧佳華沒有機車駕照，想靠騎腳踏車跑外送，根本跑不出什麼效率；而鄧佳華也不太會用導航，怎麼勝任外送員？連千毅表明，鄧佳華根本不是想當外送員，只是想炒新聞而已，可以去掃掃公園的廁所就好，其他的工作應該都很困難。（編輯：張嘉哲）

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