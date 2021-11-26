公投說明會抵萬華　賴清德、蘇貞昌偕林昶佐籲四個不同意

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林飛帆說，公投民主是台灣、是民進黨最重要的價值，好不容易拼到有公民投票法，國民黨卻利用制度，詆毀、扭曲政府政策，如果不同意國民黨這樣的做法，麻煩鄉親一起出來投下不同意票，「我們不同意，不是不同意公投，是要捍衛國家發展的方向」，守住政府這幾年來拼出的成果。
賴清德上台時指出，台灣目前外銷已經連續16個月正成長、連續4個月破紀錄，是亞洲四小龍第1名，未來經濟能不能更好，要靠大家幫忙。首先大家要繼續維持防疫的成績，還沒有打疫苗的民眾盡快去打，拚年底第二劑施打7成。緊接著就要幫企業減少關稅，讓經濟成果共享，這就需要大家投下萊豬公投得不同意，因為進口萊豬不只是食品問題，更是和美國簽訂雙邊貿易協定、加入CPTPP的重要議題。
賴清德說，含有萊克多巴胺的美國牛肉已經進口8、9年，就是按照國際標準，如今開放美國豬肉，也是同一個道理，且美豬進口後，從海關、大盤商、中盤商到零售小吃店，都要公布，不會有食安問題。
另一方面，賴清德也表示，除了關稅，世界趨勢也會開始徵收碳稅，因此台灣要逐漸減少燃煤發電，改用天然氣發電，總統蔡英文今天上午到大潭，就是確認第三天然氣接收站沒有蓋在藻礁上面，要拜託大家，如果沒有天然氣，不但北部無法發電，未來國家和企業被國際抽碳稅，「那我們就不用競爭了」，要請大家投下不同意票。此外，核四這個拼裝車，絕對不能重啟，公投綁大選也亂成一片，「不能為省一遍工，忙碌一輩子」，敬請大家投下四個不同意，讓台灣更有力。
蘇貞昌上台時，細數從上任後力阻非洲豬瘟、武漢肺炎防疫，以及台商回台投資超過3000億、股票上17000點，還有長照、托幼、軍公教調薪等政績。他也批評，國民黨過去硬要蓋核四，到2014年也是馬英九封存，浪費人民3000億，一度電都沒發，如今執照過期、廠商解散，燃料棒送回美國，加上位於斷層帶，怎麼重啟？他說，要穩定供電，減少空汙，就是要把燃煤電廠改為天然氣，減少污染。
蘇貞昌說，國民黨開放萊牛9年，按照國際標準，沒有任何問題，蔡英文如今開放美豬，嚴格把關走向國際，「結果國民黨開始亂」，台灣靠貿易立國，要和世界做生意，萊豬全世界109國都接受、CPTPP的11個會員國也開放，「我們不接受怎麼參加？」，結果朱立倫說是「瘋豬肉」、「毒豬肉」，美國怎麼能接受？這對台美關係的後果會十分嚴重。最後，蘇貞昌也指出，公投綁大選的亂象，台北市最懂，3年前一起投票，結果弄到半夜2點，一邊投票一邊開票，因此一定要投四個不同意，不讓國民黨繼續亂下去。
林昶佐則是火力全開，批評國民黨對於四大公投毫無邏輯，例如黃士修對於核四重啟辯論，只會恐嚇台電核能發電處長許永輝的身家安全，和黑道沒兩樣；羅智強過去挺美牛，現在反美豬，卻提不出9年多來台灣人吃美牛有發生過什麼食安案件；連做過外交部長、駐美代表的胡志強都說「萊豬就是毒品」，難道胡去美國沒有吃豬肉？
林昶佐說，國民黨這些毫無邏輯的言論，仔細一想根本都不值一提，朱立倫也知道，所以乾脆不認真的討論政策內容，而說這些都是為了要讓蘇貞昌下台的倒閣公投。他強調，台灣人民不能為了你們個人喜好，就不看題目內容亂投，懇請大家要冷靜堅定地去投下4個不同意，台灣才能更有力，台灣的國際貿易、經濟成長、能源轉型，各行各業才能夠繼續繁榮發展、繼續進步。