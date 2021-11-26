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力挺林昶佐　蘇貞昌：立委做得好不好、行政院長最知道

▲面對罷免，林昶佐表示，發動罷免的人硬是要抹黑，不惜用造假作弊的方式一直要搞下去，他知道很多鄉親都替他覺得很委屈。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲面對罷免，林昶佐表示，發動罷免的人硬是要抹黑，不惜用造假作弊的方式一直要搞下去，他知道很多鄉親都替他覺得很委屈。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-26 09:33:09

無黨籍立委林昶佐昨（25）日晚間與民進黨共同在萬華舉辦公投說明會，對於近期面對藍營罷免，出席的副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都接連送暖。賴說，疫情期間，林昶佐協助受創嚴重的萬華爭取疫苗、紓困，站在第一線努力，應該要給予鼓勵；蘇則細數林昶佐過去為地方爭取的政績，以及在中央協調的預算，強調「立委做得好不好，行政院長最知道」，「好立委就是要支持」。

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▲民進黨副秘書長林飛帆也抵萬華力挺林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲民進黨副秘書長林飛帆也抵萬華力挺林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）
賴清德說，林昶佐是國際級的立法委員，過去萬華在五月間傳出社區感染，林和地方議員、里長共同推動防疫，協助900多起案件，包括轉診、住院，並在隨後爭取紓困、振興，如要求農委會專案紓困，讓市場攤商1000多戶家庭度過困難，也爭取經濟部的萬華專案，提供上千萬的振興預算。在萬華疫苗不夠時，林昶佐更爭取11萬多劑的熱區疫苗，這樣站在第一線的立委，應該要給予鼓勵，他也感謝議員和里長的通力合作，功不可沒。

蘇貞昌也說，要感謝艋舺鄉親，支持好人才，才有好將來，林昶佐兩屆立委真的很打拼，「立委做得好不好，院長最知道」，林長期在外交國防委員會，堅持台灣國家安全立場，也堅守符合國家利益的預算，拿下多屆優秀立委評比。此外，蘇貞昌也說，林昶佐也爭取地方建設，細數活動會場周邊諸如廢棄20多年的榮民印刷廠改成綠地、九號基地廢墟變成停車場，東園街內的電線桿下地等等，都是他協調成功，「好立委就是要支持！」

林昶佐則說，今天到現場有許多鄉親都關心針對我的罷免案，給他加油，讓他非常感謝。過去這幾個月來，他為鄉親爭取疫苗、爭取紓困、爭取萬華振興專案，萬華被污名化的時候，也不斷的為萬華發聲，請大家不要歧視萬華。這些，鄉親都有看到，但發動罷免的人當作沒看到，硬是要抹黑，不惜用造假作弊的方式一直要搞下去，他知道很多鄉親都替他覺得很委屈。

林昶佐也批評，發動罷免的人幾天前赤裸裸的說，這是他要送給朱立倫的禮物，顯見罷免案不是為了中正萬華的鄉親，也不是為了台灣，完全是為了他們自己的政治利益，讓人非常遺憾。他也感謝鄉親的支持，一起團結反抹黑、反罷免。

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