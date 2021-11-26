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美跨黨派議員團訪台　拜會退輔會與馮世寬交換意見

▲美國跨黨派眾議員團訪台，將拜訪退輔會主委馮世寬。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲美國跨黨派眾議員團訪台，將拜訪退輔會主委馮世寬。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-26 10:35:36｜2021-11-26 11:59:02

美國跨黨派眾議員團，昨日晚間搭乘美軍C-40C行政專機抵達松山機場。美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野，今（26）日上午率跨黨派眾議員團拜會國軍退除役官兵輔導委員會，將與退輔會主任委員馮世寬交換意見。屆時將討論台海局勢、台美退伍軍人交流事宜。

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由高野（Mark Takano）率同為民主黨籍的眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）以及多位幕僚；議員分屬眾議院退伍軍人事務委員會、軍事委員會及外交委員會成員。2天訪台行程，今日上午將拜會退輔會，下午將前往國防部拜會，總統蔡英文上午行程滿檔，也將安排時間接見。

退輔會與國防部均表示，美國會議員訪台為不公開行程。民進黨立委王定宇表示，此次跨黨派訪團成員涵蓋軍事、外交、退伍軍人三個委員會，研判來台交流應該包括台海局勢、台美軍事合作項目、台美外交合作等；另外，明年我國將增派退輔會駐美人員，也將討論台美退伍軍人交流事務。

今年4月，立法院三讀修正通過《國軍退除役官兵輔導委員會組織法》第4條之1、第6條條文，退輔會可依業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。馮世寬先前就在立院備詢曾透露，目前已完成駐美人事遴選，其中1人為將級退伍，另1名在遴選中，預計2022年1月1日成行。

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