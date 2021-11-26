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反聖嬰持續！今年冬季會有多冷　氣象局給答案

▲中央氣象局預測，今年冬天平均氣溫將接近正常，雨量則可能正常到偏少。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局預測，今年冬天平均氣溫將接近正常，雨量則可能正常到偏少。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-11-26 11:06:30

今（110）年反聖嬰現象持續，雖然先前有專家示警今年冬天會特別冷，但今（26）日中央氣象局預測，冬天平均氣溫將接近正常，雨量則可能正常到偏少。

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氣象預報中心主任呂國臣回顧9至11月，平均氣溫偏暖，創下史上第二高溫，不過10月下旬至11月北部與東半部偏涼，本月11日更迎來首波大陸冷氣團，是自1981年以來最早的一年。在雨量方面，呂國臣指出，雨量除東南部偏多，其餘區域正常偏少，今年秋季西北太平洋共有8個颱風生成，少於氣候平均值11個，但璨樹、圓規颱風仍為台灣帶來豐沛雨量。

展望今年冬天，呂國臣提到，現熱帶之中，東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰正在發展，預估將持續到明年春天後減弱，雖然氣象局分析過去歷史資料顯示，反聖嬰年台灣冬季會偏冷、雨量略少，但反聖嬰年連續發生時訊號弱，且不同反聖嬰年對台灣影響差異性大，氣象局研判，今年冬季平均氣溫將接近正常，雨量則有較大機率為正常至偏少。

呂國臣提醒，11月後雨量回歸正常值，冬季至明年2月為西半部枯水期，呼籲民眾愛惜水資源，注意節約用水，未來隆冬也是冷空氣南下影響最頻繁季節，寒流來襲期間，民眾應適時做好禦寒，並注意室內空氣通風，以免一氧化碳中毒，漁、農業等產業要當心避免寒害。

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