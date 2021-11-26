COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

美議員抵松機高喊「台灣共和國」　林俊憲：這是真心話

▲民進黨立委林俊憲表示，如果只是寫「Taiwan」的話就再普通不過，但加上用於正式國名的「Republic of Taiwan」就非常耐人尋味了，看來這是梅斯眾議員的真心話。（圖／資料照）
▲民進黨立委林俊憲表示，如果只是寫「Taiwan」的話就再普通不過，但加上用於正式國名的「Republic of Taiwan」就非常耐人尋味了，看來這是梅斯眾議員的真心話。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-26 11:06:39

美國聯邦眾議員訪團25日晚間搭乘行政專機抵台，其中聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace, R-SC）在推特PO出照片，表示自己剛剛降落「台灣共和國」（Republic of Taiwan），讓不少國人表示驚喜與感動。民進黨立委林俊憲認為，如果只是寫「Taiwan」的話就再普通不過，但加上用於正式國名的「Republic of Taiwan」就非常耐人尋味了，看來這是梅斯的真心話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林俊憲說，美國議員訪問團昨天深夜就抵達台灣，訪團成員之一的梅斯在她的推特上寫下「Just touched down in the Republic of Taiwan（剛降落在台灣共和國）」，如果只是寫Taiwan的話就再普通不過，但加上用於正式國名的Republic of就非常耐人尋味了，看來這是梅斯的真心話。

林俊憲說，以台灣人喜愛的名字稱呼，多數人都是非常歡迎，但一向對China有著莫名堅持的國民黨，不知道會不會跳出來「嚴正指責」？又或是不敢自己來，要求外交部抗議呢？最好的情況果然還是假裝沒看到默不作聲，現在畢竟是號稱親美的政治精算師朱立倫當家，默不作聲的可能性最大。

林俊憲還說，無論國民黨怎麼想，1個月內2度有美國議員訪問團抵達，對台灣都是難得的好事，期盼兩國關係持續加溫，談成更緊密的合作。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
65.47%34.53%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
60.8%39.2%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
65.64%34.36%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
60.52%39.48%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀