美議員抵松機高喊「台灣共和國」 林俊憲：這是真心話
美國聯邦眾議員訪團25日晚間搭乘行政專機抵台，其中聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace, R-SC）在推特PO出照片，表示自己剛剛降落「台灣共和國」（Republic of Taiwan），讓不少國人表示驚喜與感動。民進黨立委林俊憲認為，如果只是寫「Taiwan」的話就再普通不過，但加上用於正式國名的「Republic of Taiwan」就非常耐人尋味了，看來這是梅斯的真心話。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-26 11:06:39
林俊憲說，美國議員訪問團昨天深夜就抵達台灣，訪團成員之一的梅斯在她的推特上寫下「Just touched down in the Republic of Taiwan（剛降落在台灣共和國）」，如果只是寫Taiwan的話就再普通不過，但加上用於正式國名的Republic of就非常耐人尋味了，看來這是梅斯的真心話。
林俊憲說，以台灣人喜愛的名字稱呼，多數人都是非常歡迎，但一向對China有著莫名堅持的國民黨，不知道會不會跳出來「嚴正指責」？又或是不敢自己來，要求外交部抗議呢？最好的情況果然還是假裝沒看到默不作聲，現在畢竟是號稱親美的政治精算師朱立倫當家，默不作聲的可能性最大。
林俊憲還說，無論國民黨怎麼想，1個月內2度有美國議員訪問團抵達，對台灣都是難得的好事，期盼兩國關係持續加溫，談成更緊密的合作。