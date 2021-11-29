酸菜白肉鍋七雄！老牌台電勵進只排第三　前兩名真吃不膩

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▲酸菜白肉鍋店家眾多，各有喜好擁護者，網路聲量第一的就是CP值超高的「東北之家」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

根據統計，「東北之家」最受到網友熱議的就是酸爽夠勁的湯頭，有老饕網友表示，東北之家的湯頭「是很自然發酵的酸味」，另外採吃到飽的形式與親民的收費價格，也讓網友紛紛表示：「CP值真的太高了」、「不只平價，食材也非常新鮮好吃」等，值得一再光顧，勇奪聲量第一毫無懸念。





▲東北之家的湯頭酸爽夠勁，每人460元吃到飽免服務費，且鴛鴦鍋不加價，高CP值奪下網路聲量冠軍。（圖／取自「東北之家」官網）

▲高雄左營老店「劉家」口味正宗，捲餅也大受歡迎，網路人氣位居第2名。（圖／取自《劉家酸白菜二館》粉專）

▲網友笑稱台電勵進是被酸菜白肉鍋耽誤的蔥油餅店，網路熱度排第3名。（圖／取自《NASH，神之領域》粉專）

另外，第四名的「騰爐(原連進)」與第六名的「圍爐」兩個品牌也以肉品口感鮮美、品質良好，而受到網友推薦，喜歡吃肉的民眾不能錯過！至於第五名的「長白小館」與第七名的「老舅的家鄉味」，則是以兩種不同濃淡的湯頭形式各有支持者，無論是喜歡濃郁味道，還是溫潤滋味的民眾，都可以依據自己喜好，挑選喜歡的品牌，享受一頓可口美味的火鍋。





這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，以「社群大數據（social big data）」語意分析技術，追蹤2019年11月17日至2021年11月17日、近兩年全台「酸菜白肉鍋」話題近兩年的網路聲量所得出的結果。





▲騰爐（原為連進酸菜白肉鍋）肉質不錯，獲得網友推薦，網路熱度排第4名。（圖／取自「騰爐」官網）

▲第5名長白小館位於台北市大安區，是超過40年的老店，濃郁湯底及招牌韭菜盒吸引死忠支持者。（圖／取自《長白小館》粉專）

▲圍爐酸菜白肉火鍋是東區老店，網路熱度排第6名，很適合喜歡吃肉的饕客，燒餅也值得一試。（圖／取自《圍爐酸菜白肉火鍋》粉專）