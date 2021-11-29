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酸菜白肉鍋七雄！老牌台電勵進只排第三　前兩名真吃不膩

▲全台7大人氣酸菜白肉鍋店，東北之家奪冠，劉家、台電勵進緊追在後。（圖／取自《NASH，神之領域》粉專）
▲全台7大人氣酸菜白肉鍋店，東北之家奪冠，劉家、台電勵進緊追在後。（圖／取自《NASH，神之領域》粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-29 11:00:00｜2021-11-29 11:07:42

明（30）日又有大陸冷氣團可能要來了，在這又濕又冷的天氣裡，來一鍋湯頭酸爽的酸菜白肉鍋最開胃，喝下一口微酸的湯、來一塊沾滿醬料、肥厚適中的白肉，啊嘶～太銷魂了！在各式火鍋湯底中，酸菜白肉鍋始終地位屹立不搖，狂粉可以一週吃上好幾次也不會膩，但國內賣酸菜白肉鍋的業者這麼多，哪家人氣最高呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，統計近2年來全台「酸菜白肉鍋」的網路討論聲量，盤點出7大人氣酸菜白肉鍋店。排行第1名的正是CP值高的「東北之家」，最受網友討論的是酸爽夠勁的湯頭，口味正宗的高雄左營「劉家」則僅追在後，而老字號的台電勵進餐廳則排在第三位。
 

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▲酸菜白肉鍋店家眾多，各有喜好擁護者，網路聲量第一的就是CP值超高的「東北之家」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲酸菜白肉鍋店家眾多，各有喜好擁護者，網路聲量第一的就是CP值超高的「東北之家」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

根據統計，「東北之家」最受到網友熱議的就是酸爽夠勁的湯頭，有老饕網友表示，東北之家的湯頭「是很自然發酵的酸味」，另外採吃到飽的形式與親民的收費價格，也讓網友紛紛表示：「CP值真的太高了」、「不只平價，食材也非常新鮮好吃」等，值得一再光顧，勇奪聲量第一毫無懸念。

▲東北之家的湯頭酸爽夠勁，每人460元吃到飽免服務費，且鴛鴦鍋不加價，高CP值奪下網路聲量冠軍。（圖／取自「東北之家」官網）
▲東北之家的湯頭酸爽夠勁，每人460元吃到飽免服務費，且鴛鴦鍋不加價，高CP值奪下網路聲量冠軍。（圖／取自「東北之家」官網）
位於高雄左營的「劉家」，以正宗口味擄獲大批網友的心，大讚「老店風味果然夠道地」，除了酸菜白肉鍋，店內手工製作的捲餅也是一大特色，是網友激推到店必點的人氣商品。


▲高雄左營老店「劉家」口味正宗，捲餅也大受歡迎，網路人氣位居第2名。（圖／取自《劉家酸白菜二館》粉專）
▲高雄左營老店「劉家」口味正宗，捲餅也大受歡迎，網路人氣位居第2名。（圖／取自《劉家酸白菜二館》粉專）

營業超過半世紀的「台電勵進餐廳」，網路熱度排第3名，酸菜白肉鍋堪稱老饕們冬天必朝聖熱點，白肉口感脆彈紮實，無限供應的蔥油餅也是一大亮點，就有網友笑稱台電勵進是被酸菜白肉鍋耽誤的蔥油餅店。

▲網友笑稱台電勵進是被酸菜白肉鍋耽誤的蔥油餅店，網路熱度排第3名。（圖／取自《NASH，神之領域》粉專）
▲網友笑稱台電勵進是被酸菜白肉鍋耽誤的蔥油餅店，網路熱度排第3名。（圖／取自《NASH，神之領域》粉專）

另外，第四名的「騰爐(原連進)」與第六名的「圍爐」兩個品牌也以肉品口感鮮美、品質良好，而受到網友推薦，喜歡吃肉的民眾不能錯過！至於第五名的「長白小館」與第七名的「老舅的家鄉味」，則是以兩種不同濃淡的湯頭形式各有支持者，無論是喜歡濃郁味道，還是溫潤滋味的民眾，都可以依據自己喜好，挑選喜歡的品牌，享受一頓可口美味的火鍋。

這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，以「社群大數據（social big data）」語意分析技術，追蹤2019年11月17日至2021年11月17日、近兩年全台「酸菜白肉鍋」話題近兩年的網路聲量所得出的結果。

第4名 騰爐(原連進)

▲騰爐（原為連進酸菜白肉鍋）肉質不錯，獲得網友推薦，網路熱度排第4名。（圖／取自「騰爐」官網）
▲騰爐（原為連進酸菜白肉鍋）肉質不錯，獲得網友推薦，網路熱度排第4名。（圖／取自「騰爐」官網）

第5名 長白小館
 

▲第5名長白小館位於台北市大安區，是超過40年的老店，濃郁湯底及招牌韭菜盒吸引死忠支持者。（圖／取自《長白小館》粉專）
▲第5名長白小館位於台北市大安區，是超過40年的老店，濃郁湯底及招牌韭菜盒吸引死忠支持者。（圖／取自《長白小館》粉專）

第6名 圍爐

▲圍爐酸菜白肉火鍋是東區老店，網路熱度排第6名，很適合喜歡吃肉的饕客，燒餅也值得一試。（圖／取自《圍爐酸菜白肉火鍋》粉專）
▲圍爐酸菜白肉火鍋是東區老店，網路熱度排第6名，很適合喜歡吃肉的饕客，燒餅也值得一試。（圖／取自《圍爐酸菜白肉火鍋》粉專）


第7名 老舅的家鄉味
 

▲老舊的家鄉味位居第7名，湯頭溫潤、料多實在受到討論。（圖／取自《老舅的家鄉味台北店》粉專）
▲老舊的家鄉味位居第7名，湯頭溫潤、料多實在受到討論。（圖／取自《老舅的家鄉味台北店》粉專）

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