臺中市十大伴手禮網路票選 即日起至12月5日展開

第十三屆臺中市十大伴手禮票選活動，即日起至12月5日展開網路票選。本屆網路票選首度結合全臺最火紅的「臺中購物節」，邀請臺中購物節APP百萬會員一同票選出心目中最佳臺中伴手禮。民眾註冊並登入臺中購物節APP，還有機會抽中任天堂switch遊戲機。

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工策會總幹事黃于珊表示，日昨於市府內舉辦臺中市十大伴手禮「專家評選」，當日一早有近200家參賽廠商前往佈置攤位，並拿出自家最優質的商品，迫不及待希望評審品嘗、欣賞。經過13位產官學界專家嚴謹遴選，一番激烈競爭後，最終產出前百大優質伴手禮名單。

▲台中十大伴手禮票選有近200家參與，25日經過專家品評，即日起至12月5日展開網路票選。（圖／市府提供）

黃總幹事補充說，本屆臺中市十大伴手禮以「口袋名單」為主題，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與全臺民眾分享屬於臺中人的驕傲。前百大參賽商品中，食品類包括享譽海內外的糕餅、人氣乾拌麵，更有4家農漁會擠進百強之列；非食品類包含文創商品、手工皂、木工漆器等工藝品，琳瑯滿目。

工策會說明，即日起至12月5日開放民眾網路票選，民眾註冊並登入臺中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，進入臺中市十大伴手禮網路票選專區，凡是參與網路票選的民眾，還有機會任天堂switch遊戲機。