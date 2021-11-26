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接見美眾議員訪團　蔡英文：感受到美國跨黨派對台的支持

▲總統蔡英文今（26）日上午11時20分於總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）一行。
▲總統蔡英文今（26）日上午11時20分於總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）一行。

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-26 11:54:41

總統蔡英文今（26）日上午11時20分於總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）一行。蔡英文表示，非常歡迎各位訪問台灣，從去年台美共同對抗疫情、分享防疫物資跟經驗，到今年美國捐贈400萬劑疫苗給台灣，讓國人非常感動與感謝，今天再度看到跨黨派的貴賓，台灣再次感受到美國跨黨派的支持。

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蔡英文說，記得6年前跟高野主席見面時，自己剛被提名為總統候選人，當時在美國國會受到高野的歡迎，今天很高興能在台灣見面，換成自己來接待高野。在座的不少議員是第一次來到台灣，感謝各位訪賓對台灣事務的關注與支持，一起促進台美互動與交流。

蔡英文說，這幾年來在退伍軍人事務上，台美合作非常密切。從明年1月開始，我國的退輔會將會派員常駐華府，針對退撫軍人的就業輔導、長照、醫療等進行更多交流。除此之外，台美在許多領域都持續深化夥伴關係，上周四台灣首批F16V戰隊成軍，這正是台美國防工業合作的成果。

蔡英文強調，在經貿關係上，今年台灣進一步開放美豬進口以來，台美展開TIFA對話，這是睽違5年重新啟動此對話平台，將為雙方經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。雙方政策方向穩定能增加互信往來，台灣有決心解決貿易問題，並且透過TIFA推動雙邊貿易的精神。

蔡英文也提到，同樣道理，台灣在各位關心的區域情勢上，也會跟美國加強合作，共同捍衛共享的民主價值，確保區域和平穩定發展。

蔡英文說，在後疫情時代，希望台美繼續一起努力，讓雙方合作有更豐碩成果。再次感謝各位訪賓在感恩節時期專程來台訪問，展現如同家人一般的情誼，也祝各位訪問的行程順利。

高野則說，謝謝蔡英文溫暖誠摯的問候，在近兩年自我隔離與社交距離後，台美領導人終於可以延續面對面交流傳統。

高野說，雖然這是今年美國國會到台灣的第3個訪問團，但是看到台美一同在面對疫情有非常大的進展，相信在未來美國官員來訪台灣會變常態。

高野說，他非常讚賞蔡英文的領導力，在蔡的執政之下，台美關係非常強健，而且是十幾年來最穩健的。如今台美不斷合作，共同面對疫情，也不斷促進貿易與投資關係，促進共同經濟繁榮，一同面對氣候變遷，並在區域與全球倡導透明、人權、包容性、法治等價值。

高野也強調，美國對台灣的承諾不但堅若磐石，且不斷深化，台灣不但是民主成功故事，更是可靠的夥伴、良善的力量。

高野最後說，美國非常高謝看到和台灣的友誼及彼此的信任已經開花結果，很高興今天在台灣與蔡英文會面，非常期待未來台美關係可以更加深遠。

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