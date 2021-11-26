接見美眾議員訪團　蔡英文：感受到美國跨黨派對台的支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，這幾年來在退伍軍人事務上，台美合作非常密切。從明年1月開始，我國的退輔會將會派員常駐華府，針對退撫軍人的就業輔導、長照、醫療等進行更多交流。除此之外，台美在許多領域都持續深化夥伴關係，上周四台灣首批F16V戰隊成軍，這正是台美國防工業合作的成果。
蔡英文強調，在經貿關係上，今年台灣進一步開放美豬進口以來，台美展開TIFA對話，這是睽違5年重新啟動此對話平台，將為雙方經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。雙方政策方向穩定能增加互信往來，台灣有決心解決貿易問題，並且透過TIFA推動雙邊貿易的精神。
蔡英文也提到，同樣道理，台灣在各位關心的區域情勢上，也會跟美國加強合作，共同捍衛共享的民主價值，確保區域和平穩定發展。
蔡英文說，在後疫情時代，希望台美繼續一起努力，讓雙方合作有更豐碩成果。再次感謝各位訪賓在感恩節時期專程來台訪問，展現如同家人一般的情誼，也祝各位訪問的行程順利。
高野則說，謝謝蔡英文溫暖誠摯的問候，在近兩年自我隔離與社交距離後，台美領導人終於可以延續面對面交流傳統。
高野說，雖然這是今年美國國會到台灣的第3個訪問團，但是看到台美一同在面對疫情有非常大的進展，相信在未來美國官員來訪台灣會變常態。
高野說，他非常讚賞蔡英文的領導力，在蔡的執政之下，台美關係非常強健，而且是十幾年來最穩健的。如今台美不斷合作，共同面對疫情，也不斷促進貿易與投資關係，促進共同經濟繁榮，一同面對氣候變遷，並在區域與全球倡導透明、人權、包容性、法治等價值。
高野也強調，美國對台灣的承諾不但堅若磐石，且不斷深化，台灣不但是民主成功故事，更是可靠的夥伴、良善的力量。
高野最後說，美國非常高謝看到和台灣的友誼及彼此的信任已經開花結果，很高興今天在台灣與蔡英文會面，非常期待未來台美關係可以更加深遠。