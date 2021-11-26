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巷仔內／不顧北京反對！美國議員頻訪台　欲獲人工情報？

▲美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野，今（26）日上午率跨黨派眾議員團拜會總統蔡英文。(圖／翻攝自總統府臉書直播)
▲美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野，今（26）日上午率跨黨派眾議員團拜會總統蔡英文。(圖／翻攝自總統府臉書直播)

記者呂炯昌／特稿

2021-11-26 16:06:37｜2021-11-26 16:16:18

美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野率團搭乘美軍C-40行政專機訪問台灣，2天訪台行程中，拜會退輔會與國防部。這是本月第2團訪問台灣的美國國會議員訪問團，也都拜會國防部聽取區域情勢簡報，顯見美國印太戰略對台灣的重視，也盼望能夠從台灣獲取中國重要「人工情報」。

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在中華民國與美國仍有邦交期間，美國曾提供偵察機蒐集中國大陸的內部重要軍事資訊。最著名的是黑蝙蝠與黑貓中隊，前者配合美國中情局（CIA）執行低空夜間電子偵測任務，後者出動U-2高空偵察機深入中國領空實施偵照，曾偵蒐共軍軍備與核武發展等重要情報，但為蒐集情報遭遇共軍攔截，兩個中隊也付出慘重傷亡。

隨著1970年代末期美國採「聯中制蘇」策略，拉攏北京對抗莫斯科，中情局不再提供我國軍機蒐集中國內部情報。近年來，隨著中國崛起威脅到美國全球利益，將中國視為主要競爭者，也開始重視台灣在「人工情報」的重要性。所謂的「人工情報」是指透過間諜、情報人員、內部協助人員等人力資源獲取對方信息，由於兩岸之間同文同種，因此台灣派遣間諜在中國臥底，或是吸收共軍軍官提供情報，會比西方面孔來得容易、不易被識破。

美國會議員訪台，兩趟都前往國防部聽取印太區域情勢簡報，本次訪團成員涵蓋軍事、外交、退伍軍人三個委員會，除了瞭解台灣當前面臨威脅外，也顯示我國在人工情報蒐集與分析中國區邊情勢準確度獲得美方肯定。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，美國會議員頻繁訪台代表對台灣的重視與支持，就公開資訊來看，美國議員來台應該是討論區域安全與供應鏈等議題，顯示美國會中對於台灣關注是持續成長，想來實際瞭解台灣。

至於美國會議員在1218公投前密集訪台，是否與施壓反萊豬公投有關?李大中認為，目前沒有明確訊息與公投議題相關，來台目的是廣泛的台美關係，主要是關切台灣的地位與角色、美國在印太地位中的角色等，不宜做過度聯想。

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