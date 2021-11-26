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鳳梨到夜店為火辣女友站台　「未戴罩」放肆狂嗨引眾怒

▲鳳梨（右圖、左圖右）夜店為女友歐菈（左圖左）站台，「未戴罩」放肆狂嗨引眾怒。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（右圖、左圖右）夜店為女友歐菈（左圖左）站台，「未戴罩」放肆狂嗨引眾怒。（圖／鳳梨IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-26 12:37:53｜2021-11-26 12:38:57

網紅「鼠薯」鳳梨時常公開與DJ歐菈的合照，還稱她為「祕書」，被外界視為他的女友，不過鳳梨昨（25）日深夜到夜店支持歐菈演出時，卻被抓包他明明還在發燒，晚間卻未戴口罩與一行朋友飲酒、跳舞，對此，他隨後也發文道歉了！

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▲鳳梨被質疑發燒還跑去夜店玩。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨被質疑發燒還跑去夜店玩。（圖／鳳梨IG）
鳳梨今天凌晨曬出到夜店，在遠方深情款款地看著歐菈表演的模樣，寫下：「雖然我在發燒，今天還要早起去台東，但還是滿足妳的心願，來當妳的小小粉絲。」由曝光的限時動態上可以看到，鳳梨沒有戴上口罩，就在舞池與一群人狂歡，而歐菈則是以一身惹火水手服亮相，疑似只貼了胸貼，性感尺度破表，讓鳳梨忍不住公開戀情，在大螢幕放上「鳳梨愛歐菈」字樣來宣示主權。

▲鳳梨未戴口罩狂嗨。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨未戴口罩狂嗨。（圖／鳳梨IG）
不過看似熱鬧的聚會卻引來爭議，網友們質疑鳳梨明知出現發燒症狀，卻未戴口罩現身夜店，而事後他也趕緊發文澄清：「我其實傍晚打完針就已經退燒，但我還是應該全程配戴口罩，造成錯誤示範，深感抱歉。」才讓此事件暫時平息，網友們則回應：「你是名人真的要注意，因為太多人關注你，錢再多都沒健康的重要」、「下次要做好防疫措施」。

▲鳳梨發文道歉。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨發文道歉。（圖／鳳梨IG）
▲歐菈身穿惹火水手服。（圖／鳳梨IG）
▲歐菈身穿惹火水手服。（圖／鳳梨IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲鳳梨（右圖、左圖右）夜店為女友歐菈（左圖左）站台，「未戴罩」放肆狂嗨引眾怒。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（右圖、左圖右）夜店為女友歐菈（左圖左）站台，「未戴罩」放肆狂嗨引眾怒。（圖／鳳梨IG）

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