鳳梨到夜店為火辣女友站台 「未戴罩」放肆狂嗨引眾怒
網紅「鼠薯」鳳梨時常公開與DJ歐菈的合照，還稱她為「祕書」，被外界視為他的女友，不過鳳梨昨（25）日深夜到夜店支持歐菈演出時，卻被抓包他明明還在發燒，晚間卻未戴口罩與一行朋友飲酒、跳舞，對此，他隨後也發文道歉了！
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-26 12:37:53｜2021-11-26 12:38:57
鳳梨今天凌晨曬出到夜店，在遠方深情款款地看著歐菈表演的模樣，寫下：「雖然我在發燒，今天還要早起去台東，但還是滿足妳的心願，來當妳的小小粉絲。」由曝光的限時動態上可以看到，鳳梨沒有戴上口罩，就在舞池與一群人狂歡，而歐菈則是以一身惹火水手服亮相，疑似只貼了胸貼，性感尺度破表，讓鳳梨忍不住公開戀情，在大螢幕放上「鳳梨愛歐菈」字樣來宣示主權。
不過看似熱鬧的聚會卻引來爭議，網友們質疑鳳梨明知出現發燒症狀，卻未戴口罩現身夜店，而事後他也趕緊發文澄清：「我其實傍晚打完針就已經退燒，但我還是應該全程配戴口罩，造成錯誤示範，深感抱歉。」才讓此事件暫時平息，網友們則回應：「你是名人真的要注意，因為太多人關注你，錢再多都沒健康的重要」、「下次要做好防疫措施」。
※【NOWnews 今日新聞
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