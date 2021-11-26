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高市府總預算遭退回　陳其邁坦言「很急」希望議會支持

▲高雄市議會國民黨在昨(25)日團黨團協商時，因不滿市府對城中城事件處置，退回明年度總預算案，對此，市長陳其邁希望議會能支持。(圖/高市議會堤供)
▲高雄市議會國民黨在昨(25)日團黨團協商時，因不滿市府對城中城事件處置，退回明年度總預算案，對此，市長陳其邁希望議會能支持。(圖/高市議會堤供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-26 14:01:10

高雄市議會國民黨在昨(25)日團黨團協商時，因不滿市府對城中城事件處置，退回明年度總預算案。市長陳其邁今(26)日立即澄清表示，工務局的精進報告本來就有非常詳細的報告，因為有議員詢問是否有比較簡略的說明，所以才會有所謂的精簡版一頁，他相信在改善工安跟消防的部分，這是不分黨派，都希望墊付案跟預算議會都能夠支持。

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陳其邁今天一到議會就拜託議會在總預算部分請議會支持，因為總預算牽涉到未來市政的推動跟改革，特別是涉及社福補助、施政建設等，都是大家非常關心，他也一再拜託議會支持。

陳其邁也針對城中城相關事務提到，從公寓輔導管理條例、公安消防組織精進自治條例等，市府都將據以給予補助，同時也進行消防公安檢查。他指出，市府已針對當地20年以上公寓加強稽查，一千多戶已執行三分之一，三個月內盤點完，盤點完有問題就立即改善，包括滅火器、燈具都要補助。

陳其邁重申希望「議會能夠支持市政建設」，一方面消防公安法案儘速審議，經費也將運用上消防公安改革上。他透露，今年消防預算上總共28億，比去年足足增加6億，市府增加1.95億、中央增加4億補助，有些消防設備車輛、消防人員待遇都在議會，「所以我們也是很急，希望議會支持。」

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