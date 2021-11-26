俄羅斯10年來最嚴重礦災！當局「放棄搜救」 至少52人亡
俄羅斯西伯利亞發生近10年來最嚴重礦災，一處煤礦場於25日發生火災，包含6名搜救人員在內共釀成52人不幸身亡。意外發生時起初僅發現11具遺體，但隨著礦井裡濃煙密布，救難人員到場卻陸續傳出憾事，目前僅有239人緊急撤離，其他人受困且失聯，當局研判失蹤者生還機率渺茫，加上擔心現場再度爆炸，宣布停止救援。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-26 13:29:14
綜合《俄塔社》、《俄新社》、《BBC》等外媒報導，這座位於西伯利亞的Listvyazhnaya礦場於1956年成立，意外發生時至少有285人在現場工作，有239人緊急撤離。但火災發生時，甲烷和其他高濃度有毒煙霧，透過管線快速瀰漫整個礦井，救難人員第一時間發現11名礦工的遺體，但也有3名救難人員在初期搜救過程不幸罹難。
由於現場偵測出高濃度甲烷，搜救難度大幅提高，克麥洛伏州（Kemerovo）地方首長席維勒夫（Sergei Tsivilev）表示，目前無法聯絡上受困者，雖然電力系統還能運作、通風設備正運轉排出濃煙，旦通訊系統失靈，且礦井內恐有再爆炸風險，因此判定在地下約250公尺深處失蹤的38人全數罹難，其中還包含3名搜難人員，整起礦災包含6搜難人員在內，共釀成52人身亡。
俄羅斯總統蒲亭已向當地官員通話，加派緊急事務官員至現場勘災，並稱這是場「莫大的悲劇」，當地宣布降半旗哀悼三天。調查委員會（InvestigativeCommittee）助理通訊官安娜葉娃表示「根據俄羅斯聯邦刑法217條，這起違反公共安全犯罪事件已經立案」，目前礦場內的3名管理人員已被拘留，詳細結果還有待更進一步調查。
俄羅斯副檢察長戴米辛（Dmitry Demeshin）表示，根據現場檢驗初步判定，礦災成因應是現場有火花，導致甲烷爆炸所引起。這座礦場位於莫斯科東方約3500公里，是私人控股SDS-Holding公司旗下產業，2004年就曾發生過釀成13人死亡的爆炸意外，在2016年俄羅斯評估國內礦場安全性中，這座礦場並無標註具潛在威脅，但於今年4月的安全檢查中，勘驗出139處違規，包含違反消防安全規定、設備老舊等。