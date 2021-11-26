廚房必備家電是？婆媽推「這1台」超實用：根本懶人救星
科技日新月異，電器用品漸趨普及，不少人家中廚房都有幾台家電，不過，哪一台家電是廚房必備的呢？就有一名網友表示「微波爐是不是近代偉大發明之一」，貼文一出，其他網友也表示認同，直呼「根本懶人救星」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 13:37:12
該名網友在PTT以「微波爐是不是近代最偉大的發明之一」為題發文，表示他常常買一堆冷凍食品回家，每當半夜肚子餓的時候，只需要幾分鐘，就可以有熱熱的食物可以享用。
原PO接著說，而且現在冷凍食品的種類愈來愈多，就連牛肉麵都可以在五分鐘內變出來，因此讓他忍不住在文末讚嘆「微波爐應該是近代最偉大的發明之一吧」！
貼文一出，不少人都認同原PO，「根本懶人救星」、「是，沒有油煙，對身體健康」、「冷凍食品快速加熱神器」、「真的很神，對於某些食物，不用在那烤10分鐘，微波兩分鐘超省電」、「真的很偉大」、「廚房最偉大電器沒有之一」。
不過，也有其他網友抱持不同看法，「我還是喜歡用電鍋」、「氣炸鍋也差不多意思」、「電鍋比較慢，但有些東西要用電鍋蒸才有那個味道」、「電鍋屌打」、「現在流行水波爐，可以蒸煮烤炸，真的厲害」。（編輯：郭佩蓉）