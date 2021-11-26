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最高院長之子捲石木欽案　翁茂鍾替他作證監院「亂點名」

▲永昌法律事務所長陳永昌（左）26日至北院民庭當證人。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）
▲永昌法律事務所長陳永昌（左）26日至北院民庭當證人。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-26 14:13:03

最高法院院長吳燦之子吳孟勳，向監察院及2名監委提國賠、連帶求償共200萬元案，台北地院今（26）日再開庭，法院傳喚富商翁茂鍾、吳孟勳的前老闆陳永昌出庭作證。陳永昌作證完後建議監察院，要保持程序正義，連法官都要遵守。

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北院原預計傳喚佳和集團負責人翁茂鍾、永昌法律事務所主持律師陳永昌、律師黃泰鋒和前最高行政法院院長林奇福出庭作證，但林、黃都未到庭。

翁茂鍾證稱，2011年5月20日的筆記，是鄭姓秘書記錄，記載當天下午2時起可能會拜見的對象，包括吳孟勳、陳永昌等7人，若有人剛好在忙也可能無法見面。翁說，他應該不曾私下單獨與吳聚餐，另就他所知，吳與石木欽也未曾一同聚餐。

不過，監察院訴訟代理人質疑，佳和案相對重要，「你連有沒有更換律師都不記得，怎會記得520當天與名單上7人沒見面？」翁說，沒聚餐這件事被大肆渲染成有見面，他認真回想，確認沒有聚餐，「事實就是事實」。

陳永昌證稱，2007下半年至2011年6月底，吳孟勳在他的永昌事務所工作，替佳和證交法刑事案件出庭，但在收到二審準備程序通知期間，因吳孟勳要離職，所以解除委任。

陳證稱，從未聽說翁茂鍾或吳孟勳有跟自己提過，要單獨去外面跟其他人吃飯；陳強調，他的事務所有80坪，討論事情不用去外面，在他認知中翁茂鍾如果找吳孟勳的話一定會找他。

監察院代表陳先成反問，這是你的推測？陳永昌回答，這是他的認知。陳先成再問，有24小時跟吳孟勳在一起嗎？陳永昌口氣不悅大聲回答「當然沒有啊」，隨後又碎念補一句「又不是同性戀。」

陳永昌庭後私下表示，監察院一直抓著2011年5月20日是因為時效還沒消滅，石木欽等司法界人士算是吳孟勳的父執輩，很難私下約吃飯。他建議監察院「要保持程序正義」，有違法的要辦，但不要不管程序，連法官都要遵守程序。

▲佳和集團負責人翁茂鍾（右）26日來台北地院作證。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）
▲佳和集團負責人翁茂鍾（右）26日來台北地院作證。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）
律師吳孟勳是吳燦的兒子，因他10年多前曾接手翁茂鍾違反證交法的刑案，因此在監察院去（2020）年8月彈劾前公懲會委員長石木欽不當宴飲案的新聞稿中，特別點名吳孟勳有與石木欽不當宴飲，也讓吳燦頗感壓力。吳孟勳為證明清白，走民事途徑向監察院提國賠100萬，另向監委王美玉與高涌誠連帶求償100萬、要求刪除不實內容並發聲明更正。

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