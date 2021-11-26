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手機放迴轉壽司「輸送帶」！結局曝光　店員1動作網狂讚

▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／記者張嘉哲攝）
▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 13:51:22

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，而去吃過迴轉壽司的你，肯定都會知道其輸送帶上滿滿的壽司就是精髓。不過，近日就有網友實測，將手機放在輸送帶上，好奇手機最後會跑去哪，引發廣大熱議。

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原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「手機流浪標流記壽司郎篇.....」只見他將手機啟用錄影模式，接著把手機朝上放在迴轉壽司輸送帶上，接著手機就跟著輸送帶一路沿著軌道運輸，只是過沒多久就馬上被店員發現拿起。

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▲網友把手機放在輸送帶上跟著跑，結果馬上被店員發現並拿下。（圖/抖音＠__jusking__）
撿拾到手機的A店員並馬上回報另一位店員，另位店員則驚訝表示「撿到一支手機？哪來的」，A店員則說「在運輸帶上的」，似乎都沒發現手機正處於錄影的狀態，完整處理方式都被錄影下來，而影片最後，一名店員則下指令「叫他們一桌一桌去詢問」。

影片曝光後，超過引來廣大迴響「夭壽，超好笑」、「新的台灣迷因」、「店員的反應超可愛」、「店員很快就發現，果然真的都有在注意運輸帶狀況！」、「比較想知道丟盤子那個洞，手機會去哪XD」、「店員好快就發現了耶！」、「身為員工覺得很鬧，但真的很好笑」、「真的超好笑＝＝」、「比較佩服店員很快就發現，都有在看運輸帶情形，很讚！」（編輯：張嘉哲）

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