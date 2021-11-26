大S「剝蝦論」曾洗腦江宏傑 3年後網友終於懂了這件事
大S（徐熙媛）與汪小菲10年婚姻告吹，網友想起3年前女方錄實境秀，搬出「剝蝦理論」大秀高超馭夫術，當場洗腦江宏傑在內的兩位人夫，如今「大汪」和「傑愛」都以離婚收場，網友就幽默地說：「這告訴我們要自己剝自己的（蝦）！」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-26 15:09:23｜2021-11-26 15:58:57
汪小菲、大S 2018年上陸綜《幸福三重奏》，節目中，大S跟福原愛說自己不吃蝦，原因是「不喜歡剝蝦皮」，福原愛立刻要幫她服務，還說「小傑（江宏傑）吃蝦我都會給他剝」，這時大S瞪大眼睛看著福原愛，露出不可置信的表情。
看福原愛滿臉疑惑，大S解釋，從小到大都是爸爸替她剝蝦，爸爸過世她就不吃了，「我媽就說，吃蝦一定是要男人幫你剝。」還說嫁給汪小菲後除非對方幫她剝，否則她也不會吃，這時一旁的陳建斌、江宏傑汗顏，立刻動手幫另一半剝蝦。
事後網友砲轟大S「公主病」、「手是殘廢嗎」，汪小菲在微博發文，霸氣反問：「她老公願意给她剝蝦怎麼了，生了倆（兩）健康的寶貝，走了一趟鬼門關還不能讓老公剝蝦啦？」似乎無法理解酸民的邏輯，還要那些連老公幫忙剝蝦都不敢奢望的網友「好好審視一下自己的婚姻」。
時隔多年，福原愛和江宏傑今年7月發布聯合聲明，正式結束近5年婚姻，4個月後大S、汪小菲也以同樣方式對外宣布離婚，不少網友打趣地說：「老公給老婆剝蝦的和老婆幫老公剝蝦的都離婚了，這告訴我們要自己剝自己的」、「大S以後要自己剝蝦了」、「原來問題出在蝦身上」、「學到了，絕對不讓另一半剝蝦」！（編輯：楊穎軒）