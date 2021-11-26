名家論壇》膝關節／月老：浪漫到死，九把刀再創飆淚經典

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更有趣的是，才華出眾的九把刀從首部作品《那些年，我們一起追的女孩》就證明從作家跨到影視導演，完全沒有文學轉戰影像化的水土不服，甚至可以說他對自己作品如何影像化、改編掌握節奏確實有過人之處。畢竟放眼全球影壇，能像九把刀這樣的跨行的成功創作者並不多見。
《月老》保有九把刀這幾部影視改編作品中的固有基調：浪漫傻愛與奇幻意外轉折。原本的主線是柯震東因莫名雷擊意外往生後，落入陰間必須代替神職擔任協助姻緣的月老，累積好姻緣後的福報能讓他集滿功德值才能轉世為人。
開場這段建立故事架構蠻有惡趣味，另一位倒楣落入陰間的王淨則是被渣男下毒，被迫與柯震東組合月老二人組的段落過程熱鬧中二，但其中一幕讓兩人產生略略火花的慢動作畫面拍得相當優秀，兩人眼神交流之間的電力四射，著實能說服觀眾他們就是天造地設的一對。
這段設計多對月老登場情節段落歡樂，九把刀迷心中的「機車排煙管」如實影像化，這份任性荒謬雖然無助於故事邏輯，但粉絲們看了喜歡，非書迷的觀眾就一笑置之了。
不過《月老》故事並非要經營月老群們撒網協愛的過程，而是協助柯震東這角色找回生前回憶。這時才建構出他從小學就痴心苦戀同班同學小咪（宋芸樺飾演），傻勁純愛一直是九把刀這幾部影像化作品的公約數，柯震東也詮釋地非常有意思。該犯蠢的時候讓你受不了，他落淚的時候令人疼惜。而第二段安排了轉折中的轉折，這也是《月老》的淚腺噴發關鍵。
（以下有劇情透露請斟酌閱讀）
原來宋芸樺為了努力想看見死去的柯震東，要做某些常人無法理解的怪行為，代表這段感情癡心的並非只有男主角，相同的，女主角知道就算外人覺得她行為怪異，她還是堅持要這樣做。
她只想見上死去的柯震東一面，希望能理解為何這段感情如此無疾而終？接下來又迎接本片歡樂情節，各位月老前來幫忙牽紅線，卻永遠失敗。這時確認王淨嫉妒吃味柯震東在陰間跟她搭檔，卻對於回到陽間得忍受他與前世之愛糾纏。
想不到看似單純的情節，後來的反轉才更有力道，原來宋芸樺早就能看到陰間事物，為了不說破，維持大家表面上看到的那樣，所以第二次反轉之下，更凸顯女方的純情濃度與小心機，更令觀眾心疼。
《月老》其實可以光靠前面情節就夠支撐整個故事，但九把刀安排另一段前世今生的怨懟糾結，馬志翔擔任了500年的陰差，受不了當年背叛他的兄弟們一個個投胎轉世。從陰間進入人間尋仇，最後再與主線貫穿搭上。讓愛情故事多了一點驚悚緊張。
平心而論，這條情節是兩面刃，一來為了經營這條就放棄了王淨這角色的曖昧糾結，甚至缺乏後面的揪心厚度。但馬志翔這條線才能凸顯前世今生的不同角度，有人能凝視遺憾，成全祝福，有人則是跨不過那道怨恨，最後也因為柯震東的前世在巧合之時也與馬志翔搭上線過，故事才有了新的落幕結局。
《月老》在前面幾段生死議題都能讓觀眾有感，特別是經歷過生離死別的人們，柯震東的告別式拍得蠻催淚，如果這段無感，那麼最後奉上從《12夜》來的寵物離別曲，這突如其來的直球對決，幾乎會讓寵物主人們潰堤。也許九把刀私心在這片放了很多個人情感，從愛情的前世今生/命定與緣分，到寵物的忠誠報恩等等，所以這片觸發淚腺的機會，比起其他幾部作品來說，相對高太多了。
此外，《月老》的特效場面音效等等技術環節都相當到位，對於九把刀IP宇宙來說，可能是最能觸及相對多不同年齡層觀眾的作品。愛情、親情超越生死，死亡之後，這片像是那些說不完的遺憾，與說不出口的對不起跟無名，總有一天，都能夠放下。
●作者：膝關節／影評人
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