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中市首座太陽光電球場啟用　盧秀燕：減碳量約千台機車

▲中市首座太陽光電球場豐田國小啟用(圖／市政府提供2021.11.26)
▲中市首座太陽光電球場豐田國小啟用(圖／市政府提供2021.11.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-26 16:23:45

台中市豐田國小推動首座太陽光電球場，由學校提供球場土地，讓廠商於校內興建太陽光電球場。市長盧秀燕今(26)日出席落成啟用典禮指出，德睿旭科技有限公司挹注666萬5100元，不僅節省市庫負擔，更達到四大功能，包括打造遮陽避雨的球場、增加綠能發電、發電所得部分回饋學校及節能減碳；市府更額外補助160萬元改善球場舖面，盼兼顧環境與教育，打造優質學習環境。

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盧秀燕表示，市府一向重視氣候變遷議題，台中市陽光充足，需要妥善運用太陽能光電，因此台中市計劃在許多學校推戶外太陽光電球場。豐田國小太陽光電設備一年發電度110萬度，節能減碳550噸，相當於節約1000輛以上的機車碳排放量。此次計畫共30所學校，豐田國小為計劃中的第一所小學，預計第二所將輪到惠文國小。

盧秀燕指出，台中採多軌並行設置太陽光電球場，首先在市府的機關設施安裝；第二、於學校戶外安裝；第三、於一般戶外打球體育活動場地建置太陽光電球場。根據統計，台中市高中、國中小總共327所，其中265所學校校舍已安裝太陽光電板，建置率達81%。市府將持續推動，透過生態環境教育，將台中市發展成永續、健康且乾淨的城市。

教育局督學張凱翕表示，此次太陽光電球場工程建造費用為666萬5,100元，設置容量為80kWp (峰瓩)，由德睿旭科技有限公司出資，設置後深獲好評，吸引多校派員參觀，不僅達到綠能減碳目標，更可提供學生及社區民眾遮陽蔽雨的運動場所，也可為市庫節省開支。

豐田國小校長陳金池也說，太陽光電球場提供學生全天候活動空間，校區土地及校舍也充分利用提高效益，更兼顧環保教育目標。

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