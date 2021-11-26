綠營拚重返首都！前民進黨發言人何孟樺投入港湖議員初選

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何孟樺表示，看到內湖人深受交通擁塞之苦，但是在跳蛙公車失敗之後，柯市長僅說：「我們有監看，沒有惡化。」；看到南港土地變更和都市更新進度緩慢，無法支持新的生活和產業發展；看到，更多停車場興建了，卻是鼓勵更多外來車流湧入港湖。
除此之外，何孟樺還說，在整個台北市，看到昂貴的社宅租金；看到防疫時期的落漆表現；看到特權疫苗；看到鬆懈的市政效率；看到市政團隊用人失當。這些都讓許多台北市民搖頭。幾年下來，除了偷偷摸摸快完工的巨蛋，台北市究竟有什麼改變？相信很多人都答不出來。
何孟樺認為，其實柯文哲做政治的方式，就是不斷用今天的幹話來掩蓋昨天的空話或謊話。不過，他智商再怎麼高都掩蓋不了台北市人口不斷流失，掩蓋不了年輕人生活日益困難，掩蓋不了這座城市逐漸失去光芒的事實。台北過去這些年來並沒有進步。
何孟樺說，好消息是柯文哲的時代即將結束。市民即將迎接沒有柯文哲的台北市，終於可以一起努力打造一個新市府，一起打造首都政治的新文化。在充滿發展性的港湖地區，更需要建構清晰的願景和強而有力的執行效率。屬於台北市民的榮耀和認同，屬於台北市民的有品質生活，這些台北人值得有擁有卻逐漸失去的事物，就算只會是一個菜鳥議員，她也會用一切的力氣，一點一滴把它們找回來，擺脫了一個只想選總統的網紅市長後，台北市民終於可以認真討論市政。
何孟樺說，台北市的民進黨更必須再次團結起來，在市長及市議員選戰打下漂亮的一仗。民進黨團結起來才能重返首都，民進黨重返首都，整個黨才有機會為市民創造更好的未來。
何孟樺說，從去年起，她陸續向港湖的長輩、年輕朋友們請益。大家都對在地經營許久的李建昌議員、江志銘議員表示高度肯定，也對未能連任的王孝維議員感到非常惋惜。儘管對於高嘉瑜委員有些人有不同的看法，但高的認真勤政，也是自己必須學習的地方。
何孟樺說，後柯文哲時期，港湖地區的民進黨如果還在吵挺柯或反柯，柯文哲晚上做夢都會笑出來。後柯文哲時期，台北市民如果依然只能在柯文哲的代理人和國民黨保守勢力之間二選一，那就是一點改變也沒有。因此，在這一次選舉，民進黨拚了命也必須成為市民更好的選項。
何孟樺說，自己已經開始每天16個小時跑行程的生活。她說，自己是一個32歲的平凡年輕人，不是出身什麼政治世家，但對政治有一份理想，而她知道，理想的實現必須建立在每一分鐘的累積。
何孟樺說，她會繼續拿出衝勁，穿梭在港湖的大街小巷，聆聽大家的意見與心聲，也會想辦法把大家的意見和心聲，變成這座城市的未來。