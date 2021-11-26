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林靜儀嗆記者　國民黨：「女版陳柏惟」鄉親難認同

▲針對台中立委補選民進黨參選人林靜儀昨日出席活動受訪時，竟打斷並反嗆提問記者「你是在問問題，還是發表意見」。（圖／資料照片）
▲針對台中立委補選民進黨參選人林靜儀昨日出席活動受訪時，竟打斷並反嗆提問記者「你是在問問題，還是發表意見」。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-26 17:16:40

針對台中立委補選民進黨參選人林靜儀昨日出席活動受訪時，竟打斷並反嗆提問記者「你是在問問題，還是發表意見」，引發社會譁然及熱議「女版陳柏惟」回歸。中國國民黨文傳會主委凌濤表示，林靜儀此次參選刻意打著「溫柔堅定」的宣傳包裝，但沒多久馬上就露出易怒、傲慢本性嗆記者、自毀人設，不但非常不尊重人，也明顯失格不適任民意代表，如此表現除了被譏為「女版陳柏惟」以外，恐怕也很難得到鄉親認同。

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台中市黨部發言人劉昱佑質疑，此次記者提問都還沒問完，林靜儀就立刻打斷並反嗆發問，甚至低頭瞄麥克風牌確認是哪一家媒體，全程都非常不尊重媒體工作，如此傲慢、失格的參選人，有可能真心為鄉親與地方發展服務嗎？還是服從黨意、為民進黨服務才是真相？

劉昱佑表示，林靜儀過往的發言紀錄與言行舉止早已充分表明她的個性就是高傲、沒有同理心，網友更整理出林靜儀十大驚人語錄，包括「在台中要穿防彈背心才能選舉」、「中華民國只是勉強用一下」、「晚上十點後限電」到「再投國民黨就不生小孩」等等，都顯示出林靜儀不但不了解地方生態，更對於社會日常生活的運作缺乏常識、對國家缺乏認同。

劉昱佑痛批，民進黨在罷免陳柏惟通過之後，竟然還推出這種比陳柏惟更誇張的候選人，到底把台中在地鄉親的福祉與期待當成什麼？相信明年一月的立委補選，在地鄉親會有智慧做出判斷，投給一個懂地方、懂傾聽、真正關心鄉親的候選人替中二選區代言，拒絕再一次丟失中二選區的認同與光榮。

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