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質疑以不實看板詐欺民眾勿反美豬　顏寬恒告發林靜儀

▲台中第二選區立委候選人顏寬恒今日與名醫蘇偉碩合體開記者會，質疑對手林靜儀掛不時看板，並告發林靜儀。（圖／顏寬恒辦公室提供）
▲台中第二選區立委候選人顏寬恒今日與名醫蘇偉碩合體開記者會，質疑對手林靜儀掛不時看板，並告發林靜儀。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者余祥／綜合報導

2021-11-26 17:36:38

台中市第二選區立法委員候選人顏寬恒今日邀請反萊豬名醫蘇偉碩醫師共同召開記者會，指台中市議員陳世凱及立法委員候選人林靜儀以不實的資料製作公投宣傳看板，大大的寫著「不同意禁止美豬進口」，顏寬恒表示，在公投第18案的主文中，只有寫到「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」在這項公投裡面，反對的是含萊克多巴胺的豬肉進口，並不是執政黨造謠抹黑的「美豬」，意圖跟美國對抗，因此顏寬恒也依據公投法第35條的規定，向台中地方檢察署告發。

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顏寬恒表示，農委會主委陳吉仲說萊克多巴胺是豬的保健食品，但過去陳吉仲也是反萊豬的一員，現在態度卻180度大轉變，民進黨總是用這種「選前山盟海誓、選後真正歹勢」的兩套標準來面對公共議題；他們的立場很簡單，「只要來自世界各地含有萊克多巴胺的豬肉，我們都不歡迎」，但是民進黨卻用這種欺騙的手段，來讓民眾誤以為反萊豬，就是反美豬，就是反美，公投第18案的主文內，自始至終，從來沒有出現「美國」兩個字。

顏並呼籲執政黨要停止這樣使民眾誤解的宣傳。民眾三餐都可能接觸到豬肉，萊劑對嬰幼兒也會造成傷害，政府應該要用保護國人的態度談判、用對等的立場談判，才能保護食安、守護人民。

蘇偉碩表示，1218是全民性的公投，不是選舉，現在遇到最大的難題就是執政黨用很多不實的方式，成為造謠國家隊，目前有兩個動物實驗臨床的證明，已經證實長期服用萊克多巴胺的豬肉，會減少壽命，這是政府沒有說的，只是一直在恐嚇人民，說只要反萊豬公投過了，就不能參加CPTPP、就會造成台美經貿障礙，昨日出現新的謠言，說美國把歐盟告上了WTO，告贏了兩次，一年要賠償一億美金，必須連續賠償15年，根本沒有人知道這個消息從哪裡來。

蘇偉碩也轉述，彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科醫師錢建文表示，萊劑存在風險危害卻沒有任何利益，對無法確定安全物質，應採取預防勝於治療的原則，而不是真的吃出人命了再來補救，開放萊豬進口後，兒童將長期可能吃到有萊劑殘留的豬肉，從他開始關注萊豬議題後，這十幾年來，越來越多的臨床實驗證明萊克多巴胺對人體有害，過去國際上就萊劑所做健康風險評估主要是看「心血管效應」，近年來新證據顯示萊劑對動物有「神經毒性」，但政府委外健康風險評估報告中完全未提及「神經毒性」的危害確認，違背健康風險評估技術規範要求。萊克多巴胺是藥品，不是食品更不是營養品，希望家中有小孩的父母親、爺爺奶奶，在12月18日一定要出門投下反萊豬同意票。

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