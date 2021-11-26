質疑以不實看板詐欺民眾勿反美豬　顏寬恒告發林靜儀

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顏並呼籲執政黨要停止這樣使民眾誤解的宣傳。民眾三餐都可能接觸到豬肉，萊劑對嬰幼兒也會造成傷害，政府應該要用保護國人的態度談判、用對等的立場談判，才能保護食安、守護人民。
蘇偉碩表示，1218是全民性的公投，不是選舉，現在遇到最大的難題就是執政黨用很多不實的方式，成為造謠國家隊，目前有兩個動物實驗臨床的證明，已經證實長期服用萊克多巴胺的豬肉，會減少壽命，這是政府沒有說的，只是一直在恐嚇人民，說只要反萊豬公投過了，就不能參加CPTPP、就會造成台美經貿障礙，昨日出現新的謠言，說美國把歐盟告上了WTO，告贏了兩次，一年要賠償一億美金，必須連續賠償15年，根本沒有人知道這個消息從哪裡來。
蘇偉碩也轉述，彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科醫師錢建文表示，萊劑存在風險危害卻沒有任何利益，對無法確定安全物質，應採取預防勝於治療的原則，而不是真的吃出人命了再來補救，開放萊豬進口後，兒童將長期可能吃到有萊劑殘留的豬肉，從他開始關注萊豬議題後，這十幾年來，越來越多的臨床實驗證明萊克多巴胺對人體有害，過去國際上就萊劑所做健康風險評估主要是看「心血管效應」，近年來新證據顯示萊劑對動物有「神經毒性」，但政府委外健康風險評估報告中完全未提及「神經毒性」的危害確認，違背健康風險評估技術規範要求。萊克多巴胺是藥品，不是食品更不是營養品，希望家中有小孩的父母親、爺爺奶奶，在12月18日一定要出門投下反萊豬同意票。