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擔心資料外洩？彭博：中國逼迫滴滴「從美國下市」創先例

▲《彭博社》引述知情人士說法報導，稱中國以國安疑慮、擔心敏感資訊外洩為由，要求叫車服務公司「滴滴全球」從紐約證交所下市。（圖／美聯社／達志影像）
▲《彭博社》引述知情人士說法報導，稱中國以國安疑慮、擔心敏感資訊外洩為由，要求叫車服務公司「滴滴全球」從紐約證交所下市。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-26 17:38:27

中國《個人信息保護法》11月正式上路，監管風暴再起。《彭博社》引述知情人士說法報導指出，中國以國安疑慮為由，由科技監管機構要求叫車服務公司「滴滴全球」股份有限公司（Didi Global Inc.）制定計畫「避免敏感資料外洩」，從美國紐約證券交易所（NYSE）下市，報導提及這個前所未見的要求將重燃人們對於北京當局對待中國科技巨擘的隱憂。

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《彭博社》該篇報導引述知情人士說法，指出中國因為擔心敏感數據可能外洩，因此負責數據安全的的科技監管機構國家網信辦希望滴滴制定具體計畫，從紐約證交所退市。其中考慮的方案包含直接私有化或改香港上市後從美國下市，並稱相關商議仍在進行中，監管機構也有可能撤回要求，但知情人士認為不論如何最後選擇哪種方案，都將對「滴滴」帶來沉重打擊。

▲（圖／翻攝自滴滴出行）
▲《彭博社》引述知情人士說法，稱中國監管機構要求滴滴從美國下市，這個前所未見的要求可見北京當局打擊力道之大。（圖／翻攝自滴滴出行）


中國最大網路叫車平台「滴滴」今年6月30日才正式在紐約證交所掛牌上市，卻不顧中國互聯網信息辦公室（網信辦）審查於其上市前提出的確保數據安全要求，7月2日後監管機構便開始啟動多項調查，並考慮給予一系列史無前例的處罰措施，其中要求下市便是其中一項。

知情人士表示，若滴滴真的進行私有化，那麼短時間內若提出比14美元的發行價還低的報價，恐怕會引發股東抵制或引起訴訟；若選擇在港股上市則發行價可能會低於美國的股價。

過去一年，中國監管機構加強打壓力度，以保護隱私、創造共同富裕等理由，合理化對企業的監管行動，要求民間企業交出數據，以擁有更多控制權，除了滴滴之外，螞蟻集團、騰訊、字節跳動等企業皆受到波及，但滴滴「不顧北京反對」逕自於紐約上市的行為，似乎激怒了北京當局，對其打擊力道也比其他企業來得更加嚴重。
 

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