桃園會展中心工程專案引進移工 經濟部證實40人入境
《四方報》報導，指揮中心同意以專案方式，申請桃園會展中心統包工程40名越南籍移工入境。經濟部證實，桃園會展中心統包工程由經濟部委託桃園市政府代辦，於2020年11月開工，經勞動部於2020年底核准72名越南籍移工配額投入該工程，並已於今年4月底前依已核准之配額，陸續入境移工30人。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-26 18:26:54
經濟部貿易局表示，桃園會展中心為國家重大公共建設計畫，完工啟用後，可帶動對外貿易交流及產業發展，並提供北臺灣製造業與科技研發產業所需要的國際行銷平臺，具有重要的公共效益。本工程目前正進行主體結構之鋼筋及模板工程，屬於高度勞力密集階段，同類工作國內短期內不易找到足夠數量的勞工，因此亟需引進原已核准之剩餘配額以補足人力缺口，強調專案有其「必要性」。
貿易局表示，經濟部非常注重防疫安全，本案向疫情指揮中心申請時，已提供完整的移工在臺行程表、防疫計畫書等文件。引進之移工以完整接種疫苗者為優先，入境前及下機後也須分別做PCR檢測，並至集中檢疫所隔離14天後，再作一次PCR檢測。14天隔離結束後，繼續採1人1室方式自主管理7日，結束後再進行一次PCR檢測，通過檢測者，才可前往移工宿舍入住，並投入工程。
有關移工宿舍部分，本案原已有30名移工入住符合規定之移工宿舍，經濟部已請桃園市政府督促雇主，於新一批移工入境前，再次向桃園市勞工主管機關申請居住地點查核，以確保防疫安全。