接種疫苗旅客12月中起入境泰國　落地採快篩檢測

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旅客抵達當天必須做核酸檢測，並在擁有安全健康標章認證（Safety & Health Administration, SHA） 旅館住一晚，等待核酸檢測結果確認陰性後就可以在泰國境內自由移動。
而不是來自63個國家和地區但也完整接種疫苗的旅客，則可以透過沙盒計畫入境泰國政府指定的府，在該府待上7天後可以前往其他地區，透過沙盒計畫入境的旅客同樣要落地後接受核酸檢測。
泰國疫情指揮中心今天舉行會議討論放寬更多防疫限制，疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）在會後記者會宣佈，12月起，完整接種疫苗的旅客入境泰國落地後的核酸檢測改為ATK快篩檢測。
而根據疫情指揮中心提供的資料，相關規定將從12月16日起實施。
外交部副發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）稍後補充，旅客仍需要透過旅館預訂ATK快篩和接駁車，但因為快篩結果很快就會出來，旅客就不再需要在旅館住一晚；沙盒計畫的7天則縮短為5天。
納塔帕努指出，從11月1日到25日，共有10萬4065人入境泰國，來自63國家和地區的旅客共8萬1270人，透過沙盒計畫入境的共1萬8360人，沒有完整接種疫苗入境後必須隔離的有4435人。
此外，為了吸引更多旅客，今天的會議中通過讓旅客12月24日起可以透過陸路進入廊開（Nongkhai），不過延長緊急狀態延長到2022年1月31日，這是疫情指揮中心自2020年3月以來第15次延長緊急狀態。（編輯：黃自強）1101126