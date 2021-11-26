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新北周末舉辦好茶市集　好茶券5百換1千好康加倍

▲新北市副市長劉和然（左二）推廣「新北好茶」的品牌，及宣傳周末舉辦的好茶商品展售會。（圖／新北市政府農業局提供）
▲新北市副市長劉和然（左二）推廣「新北好茶」的品牌，及宣傳周末舉辦的好茶商品展售會。（圖／新北市政府農業局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-26 20:07:40

新北市為10連霸全國製茶技術競賽冠軍，今年冬茶以「親子冬遊坪林」、「真功夫饗宴」及「藝術茶鄉」為主題，12月起的周末週週有好茶商品展售會、五倍劵加倍，及滿額禮優惠拿好康，歡迎大家到場感受新北好茶獨特的新風貌。

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新北市副市長劉和然表示，新北市有坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店及平溪9大的茶產區，以及半發酵文山包種茶及龍壽茶、不發酵茶碧螺春、全發酵蜜香紅茶、部分發酵茶鐵觀音、東方美人茶6大特色茶；每年春、冬茶產季，為協助茶農行銷增加收益，以整體概念推廣「新北好茶」的品牌，更加碼推出「新北好茶券」，五倍劵5百換1千好康加倍送。

農業局指出，12月4、5、11、12日於坪林產地舉辦「新北好茶市集」，囊括新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品，並有茶席體驗傳遞民眾喝好茶外，瞭解泡茶及製茶過程的小知識，感受職人匠心的點滴茶香，現場更有Live表演；12月17、18、25、26日在捷運善導寺旁的希望廣場，舉辦消費地展售會，邀民眾度過美好週末好茶時光。

新北好茶市集也推出一系列獨家限量商品，邀請2021亞太十大名廚黃景龍師傅獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，獨家料理將製作成「限定好茶便當」，於市集限量販售外，還有當日消費滿1500元起，就有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家，歡迎大家來新北好茶市集，喫好茶！更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」的臉書查詢。
 

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