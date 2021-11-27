引退5年！AV女優「篠田步美」近況曝 真實年齡意外公開
日本前AV女優篠田步美（篠田あゆみ），是擁有「熟女Julia」美稱的I奶淫片女王，在2016年宣布引退時，粉絲們都相當不捨；如今過了5年，她的現況在日前曝光，原來是轉行變上班族，從事美容業，也意外在社群網站上曝光了真實年齡，對此，AV達人一劍浣春秋也表示，「這就是AV界，眼見絕不為真」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 09:27:53
篠田步美在2010年3月18日以「池田美和子」的藝名初演，是熟女系的巨乳AV女優，不過在同年7月就宣布引退；豈料在2014年又以「篠田步美」復出，在2015年成人廣播放送大賞中還獲得「富士夕刊獎」和「熟女女優獎」，2016年再度於推特發表引退宣言。
如今過了5年，一劍浣春秋日前就在《Play NO.1》網站透露，篠田步美目前從事美容業，且為了擴大經營，也成立了新的個人IG帳號，分享美顏秘訣，不過為避免露臉被認出，影響到工作，她也暫時將留言功能關閉，僅開放私訊，以便與顧客溝通。
不過，一劍浣春秋也回憶，篠田步美當初出道拍片時，資料上的出生日期明明是1985年11月16日，目前年齡應為36歲，但她在IG帳號上卻註明自己已經41歲，意外爆出自己當年年齡「縮水」秘密，也讓一劍浣春秋直呼「這就是AV界，眼見絕不為真」。（編輯：郭佩蓉）