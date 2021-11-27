防新變異株　巴西29日起禁非洲南部6國航班

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巴西國家衛生監測局長托雷斯（Antonio Barra Torres）指出，B.1.1.529是一種更具攻擊性特徵的變異株，顯然需要全世界的衛生高層立即採取措施，共同對抗。
托雷斯表示，即使採取所有針對COVID-19的限制措施，新變異株還是可能通過某種機制或漏洞抵達巴西，所以必須竭盡全力預防，讓巴西不會經歷新一波疫情。
國家衛生監測局25日已發布兩份技術說明，向文官廳建議通過陸地和空中進入巴西的旅客，必須在入境前至少14天接種第2劑或單劑COVID-19疫苗。
托雷斯說：「北半球正值冬季，許多人想在巴西等溫暖的國家度假，加上巴西幣值對外國人來說很划算，所以巴西像過去一樣對遊客有吸引力。但鑒於新變異株出現，巴西不能成為年底節慶未接種疫苗旅客的目的地。」
目前巴西的入境政策不需要接種疫苗，無論是陸路還是空中。但實際上禁止外國人通過高速公路或任何其他陸路方式入境，只有一些情況例外。當局的建議是未來只有接種過疫苗的人才能進入巴西，但司法部反對要求旅客出示疫苗護照。
托雷斯表示，國家衛生監測局強烈主張採用疫苗護照措施，就算疫苗對COVID-19或其他疾病沒有100%的保護效用，至少可以預防發展成重症。
世界衛生組織（WHO）26日將COVID-19新變種病毒株B.1.1.529命名為Omicron。（編輯：馮昭）1101127