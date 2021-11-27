親近文化資產的好機會　淡水木下靜涯舊居免費參觀

位於淡水的木下靜涯舊居，在新北市副市長謝政達、新北市議員陳偉杰、文化局副局長于玟等人，共同戴上木下靜涯經典造形的「粉紅色墨鏡」後，宣布舊居正式對外開放，歡迎有興趣的民眾前來參觀。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-27 09:46:42
謝政達表示，淡水木下靜涯舊居位置連結淡水紅樓、淡水日本警官宿舍等文化資產，本次舊居的修復與開放，將使區域歷史風貌更具完整性，讓大家有更多親近文化資產的機會，涵養國人生活美學；于玟說，日本畫家木下靜涯以膠彩畫見長，他亦熱心提攜後進，未來新北市美術館成立後，期盼舊居成為淡水的美術推動基地，繼續發揮藝術影響力。
淡水木下靜涯舊居一樓介紹修復歷程、畫家生平及對臺灣藝術的貢獻等，二樓展示木下在淡水的日常生活故事，最特別的是展間一隅，復刻木下在小倉畫室的相片，可一窺膠彩畫家創作場景；展覽外，值得一提的是木下靜涯的個性與人生態度，他常戴粉紅色墨鏡，個人特色鮮明，有時外出不鎖門窗，入不敷出卻常吆喝藝術同好吃鍋，更飼養現代不常見的白火雞與猴子，十分熱情瀟灑。
淡水古蹟博物館長黃麗鈴指出，淡水木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，具19世紀末磚造洋樓風格，1923年木下承租作為居所，取名「世外莊」，一樓為唭哩岸石牆面，二樓為斗子砌牆，陽臺外的雨庇，是辨識舊居的重要特色；2010年正式登錄為歷史建築，今（2021）年修復完工，目前已對外開放並免費入館，另還有更多的故事歡迎收聽淡古Podcast「淡博名利」。