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高世元認了是渣男！前女友爆懷孕流產遭拋棄　形象全毀

▲南韓演員高世元遭爆始亂終棄，渣男事件一瞬間形象崩盤。（圖/翻攝自Nate）
▲南韓演員高世元遭爆始亂終棄，渣男事件一瞬間形象崩盤。（圖/翻攝自Nate）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 10:02:38

曾經出演熱門韓劇《金秘書為何那樣》的男演員高世元，日前遭到前女友爆料始亂終棄導致她流產，高世元不但沒有關心，反而還傳簡訊威脅，並表示「要是敢上網爆料就要提告」。對此，高世元也透過經紀公司出面回應，坦承自己所犯下的錯誤，被號稱為「主婦界的皇太子」形象一瞬間崩盤。

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綜合韓媒報導，日前一名女網友爆料，以「懷孕後被主婦們心中的皇太子K演員拋棄，我流產了」為標題，表示自己本身是圈外人，去年和這位K演員交往而且懷孕了，但卻遭到他拋棄，最後流產，事後告訴K演員後，他竟然表示「這麼容易懷孕，孩子不是我的吧」，並且威脅我「妳上網PO看看，敢PO我就告妳，進入法律途徑的話，我會到警察局接受調查的」隨後又再發文直接點名男方就是演員高世元。

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▲女方上網爆料與高世元的對話紀錄，表示高世元始亂終棄。（圖/翻攝edaily）
面對風波，高世元透過經紀公司發聲，承認早在2017年離婚，沒有對外交代，是因為他極力想挽回婚姻，但最終未果，而且確實與該位女性交往過三個月，透露「對於該位女性不論什麼原因，我想跟她說對不起，我該負責的部分ㄧ定會負責。」

不過，對於女網友爆料的相關細節，高世元並未正面回應，最後聲明僅表示「因為我而感到不舒服的人，再次真心地說聲抱歉」，又引起南韓網友不滿。高世元曾經因出演《金秘書為何那樣》走紅，長相斯文帥氣，出道以來被封為「主婦界的EXO」、「主婦界的皇太子」，如今卻被爆出婚外情、始亂終棄等等，渣男的形象自毀前程，也讓粉絲心碎。（編輯：張嘉哲）

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