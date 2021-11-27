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印度12月中旬恢復國際航班　航空泡泡將終止

▲印度民航部（MoCA）宣布自12月15日起恢復往返印度的國際商業航班營運，復航程度將視各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等級而定。圖為印度街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度民航部（MoCA）宣布自12月15日起恢復往返印度的國際商業航班營運，復航程度將視各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等級而定。圖為印度街景。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-27 11:02:23

（中央社記者林行健新德里27日專電）印度民航部（MoCA）宣布自12月15日起恢復往返印度的國際商業航班營運，復航程度將視各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等級而定；國際商業航班的恢復意味「航空泡泡」的安排將終止，

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印度民航部昨晚在推特說：「印度政府已批准自12月15日起恢復國際商業航班服務。關於被認定為『具風險』的國家，航班根據情況調整復航程度。」

印度內政部、衛生與家庭福利部，以及外交部在經過多場跨部會諮詢之後，做出這項決策。

去年3月開始，印度因疫情禁止定期國際航班營運，但大約4個月後開始准許特定航班在「航空泡泡」的模式下運作，但價格昂貴。

國際商業航班的逐步開放預料有助降低機票價格。

印度民航部說，國際商業航班的恢復意味著「航空泡泡」的安排將會終止，各國際航班的運作以原本的雙邊航空協定為基礎，再依衛生部的國家或地區疫情等級表來決定復航比率。

若相關國家或地區被列為「不具風險」，則國際商業航班可完全恢復至疫情前的頻率；若被列為「具風險」但與印度簽有「航空泡泡」協議，則國際商業航班可恢復7成5；「具風險」但未與印度簽有「航空泡泡」協議的國家，可恢復5成。

目前被印度衛生部列為「具風險」的國家或地區為：包括英國在內的歐洲國家、南非、巴西、孟加拉、波札那、中國、模里西斯、紐西蘭、辛巴威、新加坡、香港和以色列；其餘國家或地區則為「不具風險」。

另方面，印度衛生部也對新病毒株B.1.1.529的出現感到關切，要求各省及聯邦屬地的機場及港口在國境即將大開之際，對於來自「具風險」國家或地區的旅客，採取嚴格的檢測。

COVID-19疫情嚴重打擊印度的旅遊產業，旅遊業者過去數月來一直呼籲政府重新開放國境。

印度觀光部的一份調查顯示，2019年印度國際旅客達109萬人次，但在2020年減至274萬人次，今年前6個月更是進一步跌至42萬人次。去年4月至12月間，印度旅遊產業約有2150萬人失業。（編輯：陳惠珍）1101127

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