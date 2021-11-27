印度12月中旬恢復國際航班　航空泡泡將終止

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印度內政部、衛生與家庭福利部，以及外交部在經過多場跨部會諮詢之後，做出這項決策。
去年3月開始，印度因疫情禁止定期國際航班營運，但大約4個月後開始准許特定航班在「航空泡泡」的模式下運作，但價格昂貴。
國際商業航班的逐步開放預料有助降低機票價格。
印度民航部說，國際商業航班的恢復意味著「航空泡泡」的安排將會終止，各國際航班的運作以原本的雙邊航空協定為基礎，再依衛生部的國家或地區疫情等級表來決定復航比率。
若相關國家或地區被列為「不具風險」，則國際商業航班可完全恢復至疫情前的頻率；若被列為「具風險」但與印度簽有「航空泡泡」協議，則國際商業航班可恢復7成5；「具風險」但未與印度簽有「航空泡泡」協議的國家，可恢復5成。
目前被印度衛生部列為「具風險」的國家或地區為：包括英國在內的歐洲國家、南非、巴西、孟加拉、波札那、中國、模里西斯、紐西蘭、辛巴威、新加坡、香港和以色列；其餘國家或地區則為「不具風險」。
另方面，印度衛生部也對新病毒株B.1.1.529的出現感到關切，要求各省及聯邦屬地的機場及港口在國境即將大開之際，對於來自「具風險」國家或地區的旅客，採取嚴格的檢測。
COVID-19疫情嚴重打擊印度的旅遊產業，旅遊業者過去數月來一直呼籲政府重新開放國境。
印度觀光部的一份調查顯示，2019年印度國際旅客達109萬人次，但在2020年減至274萬人次，今年前6個月更是進一步跌至42萬人次。去年4月至12月間，印度旅遊產業約有2150萬人失業。（編輯：陳惠珍）1101127