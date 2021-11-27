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鄧佳華開跑外送！深夜騎「YouBike送餐」　網揪疑點酸炸

▲鄧佳華先前受到連千毅照顧，但日前兩人撕破臉，鄧佳華不顧違約金2000萬，堅持向連千毅公司請辭。（圖 / 連千毅臉書）
▲鄧佳華先前受到連千毅照顧，但日前兩人撕破臉，鄧佳華不顧違約金2000萬，堅持向連千毅公司請辭。（圖 / 連千毅臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 10:22:33

網紅鄧佳華先前與直播一哥連千毅合作破局，不顧違約金2000萬，堅持向連千毅公司請辭，隨後表示已經找到桃園電子大廠的新工作，但後來仍然沒有下文。直至最近又表明自己將要擔任外送員，但卻遭前老闆連千毅不看好。26日深夜，鄧佳華在臉書上發出自己真的在送餐的照片，引發討論。

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鄧佳華在個人臉書發出一張照片表示「UberEats開始騎YouBike接單了」只見貼出的照片，外頭正在下著綿綿細雨，鄧佳華背著外送包，騎著YouBike準備要去送餐，看起來還有幾分模樣。

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▲鄧佳華26日深夜發上自己騎YouBike跑外送的照片，引發討論。（圖/鄧佳華臉書）
貼文一出，不少網友並不買單，認為若是深夜跑單，怎還有人幫忙拍照「請問是跟哪個外送員借來拍照啊？」、「到底誰半夜幫你拍照」、「你先拍你的良民證來看看吧」、「跑沒有幾個禮拜就應該不行了！ 騎腳踏車是很累人的」、「外送箱是誰借你拍照的」、「騎腳踏車我估計一週後就宣布離職」。

事實上，當時鄧佳華宣布要轉行當外送員時，前老闆連千毅就狠狠吐槽，表示鄧佳華沒有機車駕照，想靠騎腳踏車跑外送，根本跑不出什麼效率；而鄧佳華也不太會用導航，怎麼勝任外送員？連千毅表明，鄧佳華根本不是想當外送員，只是想炒新聞而已，可以去掃掃公園的廁所就好，其他的工作應該都很困難。（編輯：張嘉哲）

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