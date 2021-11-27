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蔡英文「辣台派開講」重出江湖　公投特別場報名1晚額滿

▲民進黨在大選期間舉辦數場「社群之夜」活動，獲得廣大迴響，此次面對公投將再次舉辦。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲民進黨在大選期間舉辦數場「社群之夜」活動，獲得廣大迴響，此次面對公投將再次舉辦。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-27 10:44:09

距離12月18日公投投票日僅剩不到1個月，總統蔡英文將在12月4日於台北市舉辦「辣台派開講 1218返鄉日」活動，呼籲全民12月18日記得返鄉，一起對公投案投下「四個不同意」。活動25日晚間6點在蔡英文的LINE@帳號開放報名，名額當晚即額滿，顯示民眾對於蔡英文推出的線下活動充滿興趣，更有助於年底公投投票的支持。

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民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，本次辣台派開講以「1218返鄉日」的「台灣英雄」風格為當晚活動主題，呼籲全民12月18日記得返鄉投票。蔡英文當晚也會邀請社群上的KOL參加活動，一起和辣台派互動。

范綱皓指出，有別於傳統組織動員，限額報名制的「辣台派開講」如同過去總統大選時舉辦的「社群之夜」，主打新型態的社群互動與政治參與，是蔡英文結合線上與線下的新創活動品牌。

范綱皓也說明，延續過去蔡英文舉辦過的社群之夜「人蔘第一次」、「人蔘衝一波」、「人蔘大邁進」，本次辣台派開講「1218返鄉日」一樣主打社群互動體驗，民眾不僅直接在蔡英文官方LINE@進行網路報名、進行現場社群互動，透過數位科技，講者用手機與現場數百名的觀眾互動問答，無論是現場或是線上直播觀眾，每個人都能參與互動。

范綱皓透露，活動當晚蔡英文的演說也會同步透過網路直播，向大家報告台灣的改變與年底公投案的重要性。現場也有重量級社群KOL針對公投進行演說，表演團體與嘉賓將陸續公布。

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