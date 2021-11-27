訪鶯歌老街聽民意　卓冠廷：相信自身經歷能改變故鄉

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卓冠廷表示，鶯歌是百年來台灣最大的陶瓷的生產地，受惠於陶瓷工業，曾是台灣很早就富裕的鄉鎮，後來受中國衝擊產業外移後，很多商家大受打擊，原本的許多廠房逐漸空蕩只能養蚊子。
卓冠廷表示，直到現任行政院長蘇貞昌在台北縣長任內，重新規劃陶瓷老街，加上鶯歌陶博館開幕，成功吸引外地遊客的目光，10幾年前陶瓷老街遊客滿滿，有老闆跟他分享，當時請3位員工都不太夠用，從開門就一直忙到打烊，可見當時鶯歌老街充滿生氣活力。
卓冠廷說，但最近幾年，鶯歌老街人潮少了，交通建設的不當規劃非但沒讓老街發展受惠，反倒逐年出現缺點、很多問題也發生在細節裡。他說，2009年落成的鶯歌鐵橋，本意是想串連陶博館到鶯歌老街，讓遊客可以有一個直接的路線。但為了建成這個鐵橋，拆了老街唯一的公廁，造成遊客不便，只能去超商和店家借廁所。到今年更是雪上加霜，自從Covid-19疫情開始，為了配合政府防疫，店家的廁所也不對外開放，真的是很大的問題。
此外，卓冠廷也提到，鐵橋當時考量的是遊客從陶博館來老街逛，卻沒考慮到，當遊客逛完老街，手提著有一定份量的陶藝品時，絕大多數不會選擇走要上上下下的鐵橋，而是循著老街下山，因此鐵橋完工後的使用率越來越差。
卓冠廷表示，除了硬體問題之外，有更多老闆跟我反應，老街需要有創意、有質感的活動規劃，來重新行銷鶯歌陶瓷老街，才能重新吸引人潮進來鶯歌老街。他說，一直都記得媽媽蘇麗雪擔任鶯歌陶瓷藝術發展協會第一任理事長時的熱情，為老街發展盡心盡力的責任感，現在再加上自己之前在台中市擔任新聞局長、在交通部部長室服務的行政和行銷城市的經驗，相信能為故鄉鶯歌帶來改變。