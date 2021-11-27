認蔡英文國家方向明確 林飛帆盼公投4不同意守執政成果
民進黨近來持續舉辦公投說明會，盼讓民眾能有正確的訊息瞭解政策，進而投下四個不同意。民進黨副秘書長林飛帆也奔走各地，投入說明會宣講，今（27）日其也再度透過臉書表示，近來台灣無論是外交經貿、永續發展等都有清楚路線，他要拜託大家守住這樣的成果，「有清楚的國家方向，我們就繼續往前走」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-27 12:32:27
林飛帆說，台灣的國家領導人有清楚的國家方向。過去從來沒有那麼多的國家站出來力挺台灣，無論是面對中國、在聯合國的會場上，還是在WHO、WHA世界衛生大會，這些都不是天上掉下來的禮物。
林飛帆表示，這是一個有明確國家方向的國家領導者，和一個團結的人民共同用心經營的成果。不只是外交經貿關係，我們也對能源轉型、永續發展、民主深化有清楚的路線。他要拜託大家一起守住這樣的成果，捍衛國家的方向，讓國家繼續往前走，12月18日一起做出對台灣最有利的決定。
另林飛帆日前接受了訪問總統蔡英文的CNN記者Will Ripley的採訪，昨天報導也在CNN上播出。林飛帆說，他們談了台灣和香港，也聊到香港情勢對台灣的影響，國際很想知道香港情勢爆發後，台灣人如何看待自己跟中國的關係。
林飛帆說，他跟Will說，香港情勢告訴台灣人民，絕對不能輕信中國，台灣也必須在各種層面做好準備。林認為，國際社會都更加關注台灣，台灣要把握每個機會，讓台灣的聲音能夠持續傳送到國際。