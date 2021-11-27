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張旭遭爆暗喬走鐘獎！求卡位認錯了　板擦妹這句話露餡　

▲台灣知名數學補教名師張旭日前上傳一部教學微積分的影片，但影片中就出現一名長髮正妹拿著板擦幫忙擦拭黑板，引發熱議。（圖／翻攝數學老師張旭YouTube）
▲台灣知名數學補教名師張旭日前上傳一部教學微積分的影片，但影片中就出現一名長髮正妹拿著板擦幫忙擦拭黑板，引發熱議。（圖／翻攝數學老師張旭YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 12:38:40

台灣知名數學補教名師張旭，憑藉一頭腦的知識，甚至曾將影片上傳至成人網站Pornhub，引發國內外網友注意。然而，近日張旭在微積分課程當中，邀請一名穿著火辣的長髮妹出現幫忙擦黑板，掀起熱議。不過，就在話題十足之際，有鍵盤柯南爆料，張旭團隊似乎曾寄信給「上班不要看」，希望對方在日前的走鐘獎上安插一個獎項給他，經過層層對比線索後，張旭也承認自己確實有委託團隊「走後門」，引爆爭議。

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有網友25日在《Dcard》貼文指出「張旭老師的那位板擦妹芸寶有在IG發一篇文，內文提到說感謝大家的厚愛，也順便幫忙宣傳張旭老師的12/2生日派對，邀請新朋友來參與」，但這讓我想到之前「上班不要看」的成員湯瑪士（張定澤，上班不要看董事），曾經在走鐘獎前發的一篇文章也有雷同之處。

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▲板擦妹芸寶發文宣傳數學老師張旭的生日派對，引發網友揭開內幕。
只見湯瑪士在11月5日發文表示「奇文共賞，如火如荼的過程中，收到這樣的信件，是不是沒禮貌過頭了？我真的傻眼到翻」，只見信件中所有人名以及團隊都被馬賽克，表示「上班不要看您好，我是XXXX團隊公關，我叫XX，由於近日XXXX突然增加不少全球關注度，截至今日也都有國外記者要訪問，年底我們也還有很多行銷計畫要進行，包括XXXX的生日派對和大型義賣活動，不知道下週（11/13）的走鐘獎能不能安插一個『後來居上獎』或是『另類台灣之光獎』或是『硬是要走鐘獎』，讓XXXX也能一同參與這個一年一度的盛會」。

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▲網友挖出上班不要看成員湯瑪士在走鐘獎前曾透露，收到某個團隊寄來自薦的信件。（圖/湯瑪士臉書）
當時網友紛紛認為太誇張「把走鐘獎當黑箱作業啊？太不專業了」、「那封信真的超荒謬，廢到笑」、「太誇張了，這種公關法哪是正確的」，而走鐘獎負責人呱吉也曾在直播提及此事，表明「這種公開信的方式，的確有些不好的地方，但PO出來，可以讓大家知道這個獎項評選過程是嚴謹的，不是隨便花錢靠勢力安插都可以」。

隨後網友比對板擦妹芸寶貼文以及湯瑪士的信件後，發現所指之人就是張旭，讓不少網友跑到張旭頻道留言「所以你是寄信給上班不要看的喔？」結果張旭親自回應「對，那個信件是我請我們公關擬稿以後寄出的，但因為寄出前我沒有認真審稿，所以才會對上班不要看造成冒犯，我在第一時間就有親自寫信道歉，當然我不是要求原諒，而是讓他們知道我們知道自己的行為是不尊重的。」

張旭坦言「很感謝上班不要看公布了信件，讓他們知道事情的嚴重性，也成為其他人的反面教材，讓其他人和單位不會像我們寄出如此冒犯的信件，因為上班不要看是真的很認真準備這個活動」。（編輯：張嘉哲）

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▲數學老師張旭承認寄信卡位走鐘獎獎項，並透露自己親自寫信向「上班不要看」團隊道歉。（圖/張旭YT）
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