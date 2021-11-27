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等了1年半！羅志祥「最新復出片」曝光　網1理由不酸反挺

▲羅志祥去年遭到舊愛周揚青「毀滅式」分手後，沉寂一段時間之後，睽違一年半以新歌《TRAP GAME》正式復出。（圖／翻攝羅志祥IG）
▲羅志祥去年遭到舊愛周揚青「毀滅式」分手後，沉寂一段時間之後，睽違一年半以新歌《TRAP GAME》正式復出。（圖／翻攝羅志祥IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 13:02:57

羅志祥去年遭到舊愛周揚青「毀滅式」分手後，形象跌落谷底，事業也遭受重創，沉寂一段時間之後，睽違一年半以新歌《TRAP GAME》正式復出，積極準備開始活動。而昨日，羅志祥在抖音發出最新影片，引發不少網友熱議。

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羅志祥的抖音（Tik Tok）帳號從去年爆出「劈腿」風波之後，一直都未更新，最新影片停留在2020年4月20日，而26日，他終於上傳最新影片，影片內容為新歌《TRAP GAME》結尾Dance Break的部分，羅志祥大秀精湛舞技，可說是寶刀未老。

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▲羅志祥在抖音睽違一年半後更新，跳出自己新歌《TRAP GAME》片段，引發網友熱議。
影片曝光後，吸引近23萬網友觀看，不少人紛紛回應鼓勵「終於更新了」、「勇敢面對很棒！繼續加油」、「過去的就讓它過去，該前進了！」、「希望這次復出能愛惜自己羽毛.....」、「小豬加油！做回大家喜愛的羅主任」、「已經付出很大的代價，希望復出不要再辜負社會對你的期望」。

而也有網友看完精湛舞技後直呼「我覺得不管怎麼樣，他的實力是不可否認的」、「雖然對他的觀感還是很普通，但不得不說，他的實力人人都可服氣」、「台灣藝人的舞技應該沒人比他還更好吧，希望真的能重新出發」。（編輯：張嘉哲）

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