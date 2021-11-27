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台灣今年成長率預測上修至6.09%　人均GDP估2025超越韓國

▲主計總處估2021年台灣經濟成長率可達6.09%，寫下近11年新高。（示意圖／取自pixabay）
▲主計總處估2021年台灣經濟成長率可達6.09%，寫下近11年新高。（示意圖／取自pixabay）

中央社

2021-11-27 13:19:09

（中央社記者潘姿羽台北26日電）主計總處估2021年台灣經濟成長率可達6.09%，寫下近11年新高，且因經濟體質轉佳，人均GDP與南韓的差距逐步縮小，根據國際貨幣基金（IMF）預測，2025年台灣人均GDP可望超車。

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主計總處指出，台灣今年出口強勁、投資大爆發，對經濟成長貢獻頗大，使得經濟成長率飛越6%，人均GDP也突破3萬美元，達3萬2787美元，但與南韓的3.5萬美元仍有段落差。

主計總處副主計長蔡鴻坤表示，過去台灣人均GDP長期超越南韓，但這樣的情形只持續到2002年，之後就被「超車」；2007年台灣人均GDP更只占韓國的74%，是台韓落差最大的一年，「最近幾年慢慢有回來了」。

主計總處提供IMF於10月發布的最新報告，內容顯示，台灣與南韓的人均GDP差距逐漸縮小，2024年台韓人均GDP將雙雙站上4萬美元，台灣以個位數的差距些微落後，到了2025年，台灣人均GDP為4萬2802美元，正式超越南韓的4萬2719美元。

蔡鴻坤分析，近幾年美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相繼爆發，造成供應鏈調整，這對許多國家影響很大，但台灣經濟體質強勁、具有韌性，產品安全性也相當可靠，因而面對國際情勢的不確定性，仍能有很好的表現。

另一方面，他指出，台灣三大航商運量占全世界10%以上，最近運價翻倍漲，台灣也從中獲利；這便是為何美元指數站上96，新台幣還能紋風不動，因為匯率相當程度反映著經濟基本面的強弱。

蔡鴻坤接著表示，近幾年來，南韓先是大型航運商倒閉，原本在中國市占率很高的三星也遭逢重大挑戰，華為、小米等中國品牌愈來愈熱門，三星幾乎被取代，「因為主打品牌，中國品牌崛起，減少韓國很多商機」。

蔡鴻坤分析，台灣高毛利產業回流、經濟體質調整，使人均GDP顯著成長，IMF因而看好台灣未來人均GDP表現；韓國近幾年雖然遇到挑戰，後續勢必會尋求其他出路，如搶攻晶圓代工市場；而且韓國在文創產業競爭力相當強，正如同台積電創辦人張忠謀所言，「韓國還是可敬的對手」。

台經院研究員邱達生說，美中貿易戰、疫情讓台灣高科技產業在全球供應鏈的地位獲得重視，出口競爭力也大大提升，因此這幾年台灣出口表現、經濟成長率都贏過韓國，只要台灣能夠把握住優勢，持續強化自身利基，人均GDP超越韓國指日可待。（編輯：楊蘭軒）1101126

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