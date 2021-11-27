日本國民女神不倫戀扶正小王　綠帽前夫慘淪垃圾工

日本35歲女星宮崎葵，以不俗演技和清純外表，昔日被封為「國民女神」，卻在2011年被前夫高岡蒼佑踢爆，與V6偶像成員岡田准一爆發婚外情，私下約會泡湯，兩人撕破臉離婚；2017年她扶正「小王」再婚，已經連生兩個孩子。被戴綠帽的高岡蒼佑下場悽慘，去年宣布引退，如今在京都的酒吧打工，並淪為撿垃圾的清潔工，無緣重返演藝圈。





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▲宮崎葵曾入圍多個日本演技獎，被封國民女神。（圖／翻攝宮崎葵官網）

▲高岡蒼佑（左）和宮崎葵結婚4年多，分手卻撕破臉。（圖／翻攝日網）

39歲的高岡蒼佑（現改名高岡奏輔），因電視劇《ROOKIES》竄紅，2007年和宮崎葵結婚，由於女強男弱事業落差太大，不被外界看好，婚後4年他才驚覺老婆和傑尼斯偶像搞不倫戀，氣憤踢爆此事，被戴綠帽後選擇離婚，又狠批電視台惹議，自毀演藝事業，2018年低調和圈外人再婚後，現有兩個兒子，日媒近日發現他沒有演藝工作邀約後，搬到京都居住，只能靠收垃圾、打工維生。



據日媒《FRIDAY》直擊，高岡蒼佑現身京都酒吧兼差，他看見記者出現大感驚訝，低調表示不願接受專訪，只簡短透露東京房價太高，才會帶一家人搬到京都生活，環境相對安定，目前以打工、撿垃圾維生，當作一種社會歷練，嘗試人生各種可能性。記者追問，「想再演戲嗎？」他平靜地說，很喜歡戲劇，曾以老演員勝新太郎為模範，雖然世代一直在改變，如果還有機會的話，希望能再試試看，語氣略顯無奈。



