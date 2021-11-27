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為海洋環境努力 大甲松柏漁港600人淨灘

▲中市東友扶輪社今舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動(圖／市政府提供2021.11.27)
▲中市東友扶輪社今舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動(圖／市政府提供2021.11.27)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-27 15:29:00

守護環境，從垃圾減量開始！台中市東友扶輪社今(27)日舉辦「扶輪好湛．海洋潔淨」淨灘活動，邀請社友、社區民眾和永安國小學生等超過600人，為大甲松柏漁港清除海洋垃圾，副市長黃國榮致詞表示，感謝扶輪社長期熱心公益，和市府攜手同心打造更溫暖有愛的台中。 

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黃國榮指出，維護海岸環境不分你我，市府長期號召公司行號、企業、學校社團、公益團體、宗教團體及環保團體認養海岸線，齊力參與海岸清潔維護行動，營造優質美麗海岸。今年截至10月底，已輔導165艘漁船標示網具，回收去化近1萬公斤廢棄漁網；同時在松柏漁港、五甲漁港、塭寮漁港、麗水漁港4處第二類漁港，設置海漂廢棄物暫置區，執行海漂廢棄物去化工作，為海洋環境而努力。 

東友扶輪社社長鄭永南說，環境保護是國際扶輪社2021年提出的第七大焦點領域，海洋垃圾是全球非常關注的問題之一，此次淨灘活動結合「社團法人台灣湛藍海洋聯盟」，利用創新的自動化清掃機具，定期移除港區垃圾；另外設置培訓中心，培育機具操作與維護人員；更藉由ICC垃圾分類表，蒐集垃圾來源大數據，分析當地的廢棄物種類，從中了解環境垃圾污染來源，達到源頭減量，根本解決垃圾問題。 

社會局長彭懷真感謝人民團體熱心公益，出錢出力，扶輪社長期參與社會服務，關懷弱勢不遺餘力，透過扶輪社的力量，市府、社區及專業團隊共同堆動環境監測，呼籲大家重視台灣海岸生態和環境保護，推廣「地球永續，環保優先」觀念。

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