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百貨跨界合作《新楓之谷》　打卡領限量好禮

▲京站獨家推出《新楓之谷探險隊啟航》活動，活動期間單筆滿1500元發票即可參加抽獎，有機會將殺人鯨懶人毯子、石靈暖手枕、雪吉拉帆布袋帶回家。（圖／京站提供）
▲京站獨家推出《新楓之谷探險隊啟航》活動，活動期間單筆滿1500元發票即可參加抽獎，有機會將殺人鯨懶人毯子、石靈暖手枕、雪吉拉帆布袋帶回家。（圖／京站提供）

記者許家禎/台北報導

2021-11-27 15:51:51

天氣轉濕冷，百貨業者把握商機結合線上線下週年慶，保暖寢具、防風防水機能外套、戶外防水鞋或機能鞋款成熱銷，看好這周末天氣繼續濕冷，買氣可望更爆發。同時，業者也獨家推出《新楓之谷探險隊啟航》活動，活動期間單筆滿1500元發票即可參加抽獎，有機會將殺人鯨懶人毯子、石靈暖手枕、雪吉拉帆布袋帶回家。

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迎接周末，京站週年慶限定打卡點再+1，京站與經典線上遊戲新楓之谷合作，百貨獨家推出《京站X新楓之谷探險隊啟航》特別企劃，豐富活動包含：11/27-11/28跟12/4-12/5的下午14:00-18:00點，持當天單筆滿1500元京站發票,即可參加「轉轉楓抽一番賞」，精美獎項包含：殺人鯨懶人毯子、石靈暖手枕、雪吉拉帆布袋等您來試試手氣(每日限量100份，贈完為止)。

即日起到12/8(三)與皮卡啾進行拍照打卡或限時動態互動，並公開上傳至個人IG/FB hashtag#新楓之谷來京站，即可到京站1樓卡務中心兌換新楓之谷文件夾跟便條紙乙份(限量500份,贈完為止)；楓聯動！跟著楓之谷一起向前跑！於京站活動櫃位單筆消費滿2500元即可獲得新楓之谷專屬毛巾乙份(限量300份，各櫃數量有限，贈完為止)。

超可愛的打卡點外，京站周末商品陣容也是超殺優惠，像是詢問度破表的ORiental TRaffic女鞋DM每日一物，指定款式只要500元。發熱衣Une Nana Cool，原價1280元，祭出買一送一折扣、LEVI'S原價2990元大學T也同樣推出買一送一。

新光三越台北站前週年慶，也針對化妝品加碼火力全開，化妝品區單筆2仟贈2佰，滿萬再加贈500元，最高回饋15%起。另外，獨家買一送一有LANCOME小黑瓶50ml送50ml、雅詩蘭黛無敵霜75ml送75ml、倩碧水磁場75ml送75ml、ORIGINS靈芝水400ml送200ml等。

另外，業者也指出，週慶期間(每周四~日)每日早上10點打開新光三越台北站前店APP扣會員點數10點，即可於當日憑發票現領人氣美妝好物─雅頓維他命膠囊(價值449)、克蘭詩沐浴精(價值150)等超值好禮，本周末還有超低門檻來店禮單筆消費5佰換爽爽貓X小勞撫口罩掛繩、文件袋等。


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