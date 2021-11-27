百貨跨界合作《新楓之谷》　打卡領限量好禮

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即日起到12/8(三)與皮卡啾進行拍照打卡或限時動態互動，並公開上傳至個人IG/FB hashtag#新楓之谷來京站，即可到京站1樓卡務中心兌換新楓之谷文件夾跟便條紙乙份(限量500份,贈完為止)；楓聯動！跟著楓之谷一起向前跑！於京站活動櫃位單筆消費滿2500元即可獲得新楓之谷專屬毛巾乙份(限量300份，各櫃數量有限，贈完為止)。
超可愛的打卡點外，京站周末商品陣容也是超殺優惠，像是詢問度破表的ORiental TRaffic女鞋DM每日一物，指定款式只要500元。發熱衣Une Nana Cool，原價1280元，祭出買一送一折扣、LEVI'S原價2990元大學T也同樣推出買一送一。
新光三越台北站前週年慶，也針對化妝品加碼火力全開，化妝品區單筆2仟贈2佰，滿萬再加贈500元，最高回饋15%起。另外，獨家買一送一有LANCOME小黑瓶50ml送50ml、雅詩蘭黛無敵霜75ml送75ml、倩碧水磁場75ml送75ml、ORIGINS靈芝水400ml送200ml等。
另外，業者也指出，週慶期間(每周四~日)每日早上10點打開新光三越台北站前店APP扣會員點數10點，即可於當日憑發票現領人氣美妝好物─雅頓維他命膠囊(價值449)、克蘭詩沐浴精(價值150)等超值好禮，本周末還有超低門檻來店禮單筆消費5佰換爽爽貓X小勞撫口罩掛繩、文件袋等。