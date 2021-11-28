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巷仔內／力拚外交！與美日頻互動　鄭文燦劍指2024

▲桃園市長鄭文燦任期屆滿，一舉一動都受到各界關注。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲桃園市長鄭文燦任期屆滿，一舉一動都受到各界關注。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者黃宣尹、鄭宏斌／特稿

2021-11-28 16:31:18

後蔡英文時代，桃園市長鄭文燦被視為民進黨接班人選之一，近來他的外交動作頻頻，包括與AIT打壘球，又帶著26國駐台使節走遍桃園；本月日本台灣交流協會在日發行的雜誌《交流》中，也刊出鄭文燦專訪，而他也將在12月1日與日本前首相安倍晉三視訊對談。這一連串的外交作為，都讓鄭文燦引起討論，也讓各界更關注他放眼2024的下一步動作。

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鄭文燦桃園市長任期進入尾聲，由於施政成績亮眼，加上年齡優勢，一直被視為綠營中生代的接班強棒。近來鄭也動作頻頻，持續拓展外交人脈，也讓人聯想，其卸任後的雄心壯志。

本月6日，鄭文燦率領桃園市政府團隊與美國在台協會處長孫曉雅等成員，在桃園棒球場進行壘球友誼賽；19日再邀請26國駐台大使、代表參訪大潭電廠、踏查草漯沙丘，新屋范姜祖堂導覽，晚間更於古厝前埕辦桌享用在地食材佳餚，桃園的人文美景與自然風光讓駐外交使節印象深刻，不少人認為這是鄭團隊外交傑出的一手。

另外，日本台灣交流協會在日發行的雜誌《交流》中，最新一期的11月號，刊出鄭文燦專訪，他是台灣首位登上此雜誌專訪的直轄市長，再加上12月1日國策研究院舉辦影響力論壇，將邀日本前首相安倍晉三視訊演講，鄭文燦也被選為其中一位與談提問人，將針對台日民主人權合作的議題對談，這都證明日方與鄭文燦的關係友好，日方對他展現高度興趣。

儘管距離2024大選還有超過2年時間，但許多可能人選都已經漸漸地被各界討論，檯面下也有許多暖身動作。而台灣的國際盟友們，尤其是美、日，現在也勢必已經展開密切注意，觀察台灣政壇的發展與動態。因此，拓展自身的外交關係、接觸國際事務，就成為有志更上一層樓的政治人物不可或缺的功課。

綠營人士觀察，鄭文燦在桃園市長任內，長期和美、日都有密切交流，也有成績。2019年訪美，鄭文燦成為美國《台灣旅行法》通過後，首位「公開」踏入白宮的台灣民選首長；日本方面，桃園也展開城市外交，和日方締結了多個姐妹市。綠營人士分析，鄭文燦積極進行外交交流，但也謹守外交份際，每次交流都會與對方取得默契，因此能累積信任。

在僅剩最後1年的市長任期中，鄭文燦除了顧好防疫、收成過去7年來的市政成績外，其也持續對全國性議題發表看法，更拉高格局拚外交。鄭文燦要放眼未來的下一步，勢必將更加強國際事務的交流，蓄積政治能量。

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