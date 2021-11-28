推「安心豬」口罩 蔣萬安：民眾對「保健食品」感到憤怒
蔣萬安指出，根據媒體公布由艾普羅行銷市場研究公司執行的「萊豬公投」議題最新民調，有六成民眾支持透過公投，禁止含有萊劑的豬肉進口；66%民眾會參加年底反萊豬公投；更有86.5%民眾認為應該要求廠商明確標示萊豬，這些數字都展現了大眾對於食安的憂慮，以及對於政府現有配套措施的不信任。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-28 09:56:54｜2021-11-28 09:57:47
蔣萬安進一步說，這段時間陸續走訪台北市的8個行政區，站在街頭、走進市場與民眾面對面接觸，扎扎實實收集到許多市民朋友的心聲、正反意見，也感受到越來越多民眾願意站出來表達自己的想法，以及捍衛食安的立場。
距離公投剩下20天，蔣萬安也說，今天特別推出新版文宣口罩，採用童趣風、繽紛的色彩，並印上「食安優先（Food Safety First）」字樣，就是希望讓大朋友、小朋友可以一起配戴，攜手在1218公投日站出來，捍衛自己及下一代的健康。最後，蔣萬安也提醒，近期又有新變種病毒在全球擴散，民眾出門在外務必戴好口罩，遵守防疫規範。
此外，針對最新民調，對於「台灣必須開放萊豬，才有機會加入CPTPP」的說法有過半民眾不同意（51.1%），蔣萬安表示，這份民調顯示食安是大部分台灣民眾堅持的，認為食安不容退讓、絕不妥協。年底的反萊豬公投就是食安公投、食安議題，民調數據也顯示，12月18日的公投有越來越多民眾願意出來投下這張公投票，捍衛自己和下一代的健康。同時，民眾也對於這段期間執政黨惡意將「反萊豬」操作成「反美豬」，以及將萊劑比喻成「保健食品」這樣荒謬的言論，都感到憤怒及不滿。