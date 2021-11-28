名家論壇》黃創夏／「教訓民進黨」成「殲滅國民黨」公投

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這個奇蹟政黨永遠會幹出正常人無法理解的詭異事，例如，距離他們自己拉起來的「藍綠對決」要「教訓民進黨」的「四大公投」決戰只剩約20天，結果黨內互打更加熱切，對於戰爭目標各說各話，莫衷一是，只見各股散兵游勇相互攻殺，根本看不出有哪一點兒是要「教訓民進黨」、更不知道哪一個策略是他們自稱的「倒閣公投」！
國民黨最神奇的一點就是讓全台灣看到了台灣的空間距離可能是「無限大」，所以國民黨內的各個人物例如馬英九、趙少康、朱立倫、張亞中、韓國瑜，還有各個縣市長如侯友宜、盧秀燕、甚至是林姿妙，竟然雖然相距不到數百公尺，頂多數十公里，都可以做到「雞犬相聞」，彷彿是「到死不相往來」的境界，令人嘖嘖稱奇。
在國民黨內的空間距離真的很不一樣，明明大夥兒都彼此認識，也都或多或少有共事過，甚至對方的辦公室明明就在那個自己也很熟悉的地方，可是好像是地球到火星般的遙遠，甚至是宇宙的另一個盡頭有百億光年之遙，各方就是沒辦法見見面，談一個共同的方向出來！
更扯的是，他們好像都是尼安德塔人那個時代的人種，缺乏表達與對話之「 FOXP2 」的基因，所以欠缺彼此對話與溝通的能力，當然他們可能也不會打電話，所以永遠只會透過「放話」，在媒體上相互對戰，搞到永遠是烏煙瘴氣！
更扯的是，這些國民黨的人物還欠缺「現實感」，明明知道江啟臣搞得莫名其妙的「四大公投」是「雞肋」，食之無味、棄之可惜，而且已經通過中選會的程序，就是在1218當天，就是要行使投票的程序。
所以國民黨才會一開始就定調是「倒蘇公投」，反正公投結果對於政府本來就沒沒有「絕對強制」的效力，例如2018年的十個公投中，不是有「以核養綠」公投嗎，結果政府只是改掉《電業法》中的「2025非核家園」條文文字，照樣執行「2025非核家園」政策，核二和核三也沒有任何討論「延役」的打算；還有2018年通過的「福島核食」公投，悶聲不說話兩年，時效過了，還不是又重啟和CPTPP關聯的議題攻勢！
這些事情國民黨那些人物各個知之甚詳，明明知道公投就是一種政治姿態的展現，結果到了最後關頭，卻又各有各的調，不是自己找死還能是什麼！
更扯的是，國民黨還個個都有「失憶症」，核四的「封存」明明就是馬英九幹的、拒絕核廢料的儲存在新北市明明就是朱立倫當時幹的事，他們竟然都忘了，竟然不知道必然會在攻防上必定被拿出來修理，早該準備好一套對應方案。
結果他們都毫無準備，一路被人壓著打，還自己人內亂，如此混亂的領導力，這次公投結果，恐怕很難「教訓民進黨」，而是更可能「殲滅國民黨」了‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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