COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名家論壇》黃創夏／「教訓民進黨」成「殲滅國民黨」公投

▲四大公投投票日將近，戰鬥藍發起公投公車，先前舉行上路記者會。（圖／記者余祥攝，2021.11.18）
▲四大公投投票日將近，戰鬥藍發起公投公車，先前舉行上路記者會。（圖／記者余祥攝，2021.11.18）

文/黃創夏

2021-11-28 10:18:42

坦白說，有時候不得不承認國民黨真的是一個「奇蹟」，完全沒有正常的能力，卻能夠存活120多年，真的是找不到任何合理的邏輯！

我是廣告 請繼續往下閱讀
以孔丘老先生的話來說，永遠是一盤散沙、內鬥內行、外鬥外行、莫衷一是、荒腔走板、惶惶不可終日的國民黨，正是那種「不可雕也」的朽木，說是「不可杇也」的糞土之牆也不為過，人才凋零、破敗孱弱、早該滅了，卻多次遭逢滅絕式的災難，還殘存在台灣這塊土地上，不是奇蹟還能是什麼？

這個奇蹟政黨永遠會幹出正常人無法理解的詭異事，例如，距離他們自己拉起來的「藍綠對決」要「教訓民進黨」的「四大公投」決戰只剩約20天，結果黨內互打更加熱切，對於戰爭目標各說各話，莫衷一是，只見各股散兵游勇相互攻殺，根本看不出有哪一點兒是要「教訓民進黨」、更不知道哪一個策略是他們自稱的「倒閣公投」！

國民黨最神奇的一點就是讓全台灣看到了台灣的空間距離可能是「無限大」，所以國民黨內的各個人物例如馬英九、趙少康、朱立倫、張亞中、韓國瑜，還有各個縣市長如侯友宜、盧秀燕、甚至是林姿妙，竟然雖然相距不到數百公尺，頂多數十公里，都可以做到「雞犬相聞」，彷彿是「到死不相往來」的境界，令人嘖嘖稱奇。

在國民黨內的空間距離真的很不一樣，明明大夥兒都彼此認識，也都或多或少有共事過，甚至對方的辦公室明明就在那個自己也很熟悉的地方，可是好像是地球到火星般的遙遠，甚至是宇宙的另一個盡頭有百億光年之遙，各方就是沒辦法見見面，談一個共同的方向出來！

更扯的是，他們好像都是尼安德塔人那個時代的人種，缺乏表達與對話之「 FOXP2 」的基因，所以欠缺彼此對話與溝通的能力，當然他們可能也不會打電話，所以永遠只會透過「放話」，在媒體上相互對戰，搞到永遠是烏煙瘴氣！

更扯的是，這些國民黨的人物還欠缺「現實感」，明明知道江啟臣搞得莫名其妙的「四大公投」是「雞肋」，食之無味、棄之可惜，而且已經通過中選會的程序，就是在1218當天，就是要行使投票的程序。

所以國民黨才會一開始就定調是「倒蘇公投」，反正公投結果對於政府本來就沒沒有「絕對強制」的效力，例如2018年的十個公投中，不是有「以核養綠」公投嗎，結果政府只是改掉《電業法》中的「2025非核家園」條文文字，照樣執行「2025非核家園」政策，核二和核三也沒有任何討論「延役」的打算；還有2018年通過的「福島核食」公投，悶聲不說話兩年，時效過了，還不是又重啟和CPTPP關聯的議題攻勢！

這些事情國民黨那些人物各個知之甚詳，明明知道公投就是一種政治姿態的展現，結果到了最後關頭，卻又各有各的調，不是自己找死還能是什麼！

更扯的是，國民黨還個個都有「失憶症」，核四的「封存」明明就是馬英九幹的、拒絕核廢料的儲存在新北市明明就是朱立倫當時幹的事，他們竟然都忘了，竟然不知道必然會在攻防上必定被拿出來修理，早該準備好一套對應方案。

結果他們都毫無準備，一路被人壓著打，還自己人內亂，如此混亂的領導力，這次公投結果，恐怕很難「教訓民進黨」，而是更可能「殲滅國民黨」了‧‧‧


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.98%37.02%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.17%40.83%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.35%41.65%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀