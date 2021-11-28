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全球首張照片出爐！Omicron真身曝光　比Delta變異更多

▲義大利研究團隊發布Omicron與Delta變異對比圖。（圖／翻攝自ITALY24NEWS）
▲義大利研究團隊發布Omicron與Delta變異對比圖。（圖／翻攝自ITALY24NEWS）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-28 11:17:45

在非洲首度發現的新型變種病毒Omicron，讓全球聞之色變，隨著病毒株向國外擴散，歐洲、亞洲多個國家紛紛傳出境內出現病例的消息。義大利羅馬兒童醫院27日發布第一張全球Omicron病毒的圖片，也因此得知，Omicron病毒的及棘蛋白突變數量，比起Delta病毒還要多。

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根據《ITALY24NEWS》報導，位於羅馬的耶穌小兒科醫院（Ospedale Pediatrico Bambino Gesù）研究團隊27日公佈了全球首張Omicron病毒的照片。

照片中顯示，紅點為變異性非常高的區域，綠色為變異性高的區域，黃色則是變異性中等的區域，綠色則表示變異性低，淺藍色為變異性極低、灰色則是沒有變化的區域。

與先前出現、棘蛋白突變相當多的Delta病毒相比，Omicron病毒擁有更多的蛋白突變，且相當多樣化，並且大部分位於與人體細胞相互作用的區域。

研究人員表示，雖然Omicron病毒擁有更多的突變節點，讓病毒能產生變異進一步適應人體，但不一定代表著會變得更加危險，對人類的影響還有待觀察。

世界衛生組織26日將變異株「B.1.1.529」列為「高關注變異株」（variant of concern），並命名為Omicron。Omicron病毒最先是在非洲南部現蹤，在南非、波札那、香港、以色列陸續出現確診個案，隨後在比利時出現歐洲首例案例之後，英國、德國、捷克以及義大利也紛紛通報案例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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