全球首張照片出爐！Omicron真身曝光　比Delta變異更多

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照片中顯示，紅點為變異性非常高的區域，綠色為變異性高的區域，黃色則是變異性中等的區域，綠色則表示變異性低，淺藍色為變異性極低、灰色則是沒有變化的區域。
與先前出現、棘蛋白突變相當多的Delta病毒相比，Omicron病毒擁有更多的蛋白突變，且相當多樣化，並且大部分位於與人體細胞相互作用的區域。
研究人員表示，雖然Omicron病毒擁有更多的突變節點，讓病毒能產生變異進一步適應人體，但不一定代表著會變得更加危險，對人類的影響還有待觀察。
世界衛生組織26日將變異株「B.1.1.529」列為「高關注變異株」（variant of concern），並命名為Omicron。Omicron病毒最先是在非洲南部現蹤，在南非、波札那、香港、以色列陸續出現確診個案，隨後在比利時出現歐洲首例案例之後，英國、德國、捷克以及義大利也紛紛通報案例。
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