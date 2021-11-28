黃士修稱侯友宜將成公投戰犯 朱立倫：市長站在民意立場
針對重啟核四領銜人黃士修稱新北市長侯友宜將會讓公投全線潰堤而背上戰犯罪名，國民黨主席朱立倫今（28）日表示，他不表達個人的意見，但是國民黨所有縣市長的立場，基本上都是站在民意這一方，至於國民黨推出的這兩案，大家都是全力地支持，他每一位都溝通過都是全力地支持。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-28 11:31:09｜2021-11-28 11:34:58
朱立倫上午於出席「1218場 公投全台宣講」北投場前受訪時重申核四立場，「沒有核安就沒有核電」、中央政府要積極處理核廢。為了確保台灣經濟的發展，台灣現階段還是必須要核電，重啟核四只是為了保障國人不缺電、確保能源供應的一項備案、一項基礎。
朱立倫說，至於民間團體推動的珍愛藻礁、重啟核四，各地當然會有一些不同的意見，但立場就是：國民黨推動的全力推動、全力支持；民間推動的，國民黨是「尊重」、「協助」跟「支持」。
針對黨內評估公投案「坐二、望三、搶四」，且若四案未全數通過將影響威望？朱立倫表示，他對於反萊豬公投及公投綁大選非常有信心，朱立倫說，國民黨推動的這兩案，他們非常有信心，那民間推動兩案，國民黨會全力協助跟支持。當然，民進黨動用府院黨各種資源，而且透過各種的方式，來製造很多假消息、假新聞，譬如藻礁的議題：明明是破壞藻礁，民間團體都已經講得非常清楚了，而今天又要製造假象。