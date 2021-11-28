名家論壇》網路溫度計／蘇揆內閣「驚句」內閣？

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透過「網路口碑蘇揆內閣排行榜」調查（2021/08/27~2021/11/24），近3個月蘇揆內閣閣員可說是輪流接力，幾乎每隔幾天就有人的發言被網友做成經典語錄。其中，陳時中回應「脫罩嗨歌」舊影片外流，遭質疑是否帶頭違反當時的防疫政策，陳時中解釋「我唱兩首即離開」創下最高聲量，網路聲量共計7萬3981筆。今年9月底，針對施打高端疫苗無法入境美國的疑慮，陳時中當時表示「世界不是只有美國」，直到最近全球認證高端的國家僅剩4國，為了讓因應近期急需出國的民眾，衛福部政策緊急改變，讓原本注射國產疫苗者「混打、加打」國際認可的疫苗，陳時中還說是「美國政策怪怪的」，被網友砲轟「不提早想辦法因應，只會一直講X話」，創下3萬9821筆高聲量。
進一步來看，內閣閣員的「驚句」在10月、11月明顯增加，幾乎每幾天就有一句，其中又以民生相關議題發言最常引發眾怒。從10月起，主計長朱澤民的「一碗蚵仔麵線二十元」挨批不知民間疾苦；交通部長王國材「高鐵環島不是夢」被說是政客畫大餅的發言；11月經濟部長王美花針對國內通膨危機，推出要在原本價格就屬平價的大賣場「設置平價專區」。近日，面對治安問題頻傳，內政部長徐國勇拋出「球棒實名制」被批是徒增員警工作量；房價居高不下，央行總裁楊金龍跳出來說「買不起房可先租房」被諷刺是「何不食肉糜」的現代翻版，而農委會主委陳吉仲為了萊豬進口公投議題，在網路節目上把豬吃萊劑添加物比喻為「人會吃保健食品」，事後解釋自己用字不夠精準，一連串的熱議、爭議、失言風波，都讓網友忍不住想問，這些主宰民眾生活上大小政策的官員們，到底怎麼了？
（附註：排除蘇貞昌罵藍委「不要臉」，屬罵人吵架，非「驚」句）
蘇揆內閣聲量排行榜 過半數官員靠「驚句」發言上榜
實際上觀察網路口碑蘇揆內閣排行榜，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，雖然也有幾次爭議發言，不過主要還是因為分別帶領台灣防疫、推動國內政策，讓他們兩人的網路聲量特別高。但其他上榜的人，像是陳吉仲、徐國勇、王美花、楊金龍等等，除了還是有一些政策獲得民眾肯定之外，幾乎人人都曾靠著「驚句」拉抬出一波或數波網路聲量，進而名列前茅。面對台灣疫情逐漸解封，大家的生活逐漸回歸正軌，焦點也從防疫重回民生議題，民進黨、執政團隊忙於備戰年底四大公投之前，或許也該想想，如何從根本做起，仔細思考一般民眾最關心的是什麼，把百姓關心的生活大小事努力做好，才不會繼續被貼上只會「講X話」的標籤。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年08月27日至2021年11月24日，共三個月。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蘇揆內閣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」