仁愛礁近中國海上前哨　北京力阻菲律賓強化控制

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美濟礁處於中國在南海控制島礁的最前沿，被認為是中國的「海上前哨」。
菲律賓外交部18日表示，3艘中國海警船16日在南海攔截兩艘菲律賓補給船，並發射水砲，迫使補給船無法運送食物給駐守仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，即仁愛礁）的菲國軍人。
菲律賓總統大選將於明年5月登場，菲國人民即將選出新政府之際，北京為何攔阻馬尼拉當局運補，仁愛暗沙重要性引發關注。
美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2019年在一份報告中說，做為對北京於1994年占據美濟礁的回應，菲律賓於1999年故意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到鄰近的仁愛暗沙，並派遣軍力駐守。
如今，美濟礁已成為中國在南沙群島最大的前哨基地。專研南海議題的菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）3月接受電視專訪表示，中國現在稱美濟礁是「他們在南海的珍珠港，是一個巨大的空軍和海軍基地」。
對馬尼拉當局來說，美濟礁距菲國巴拉旺島（Palawan）僅130海里，中國在此建造大型海空基地，威脅不言而喻。對北京而言，菲律賓擱淺在仁愛暗沙的軍艦也是一大眼中釘。
中國海警阻撓補給事件曝光後，中國智庫「南海戰略態勢感知」平台意有所指表示，若菲律賓船隻只是正常補給物資給擱淺軍艦上的駐守人員，對北京來說，應是「可以忍受的」。
南海戰略態勢感知18日推文點名菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）並寫道：「據我們所知，正常補給是可以忍受的，否則坐灘的菲律賓軍艦上的陸戰隊員沒辦法堅持這麼多年。不過，在這個地物上（指仁愛暗沙）進行設施強化的任何嘗試就是另一回事了。」
菲律賓前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）任內的總統府幕僚長提格勞（Rigoberto Tiglao）對事件也提出類似解釋。
提格勞在「馬尼拉時報」專欄引述未具名中國官員說，既然菲國官員聲稱艦上的陸戰隊員只是駐守這艘意外擱淺的軍艦，他們允許菲律賓運補「是基於人道主義理由」。
提格勞表示，軍方消息人士透露，北京要求馬尼拉接受兩項條件，才能持續運送補給，並以新的人員替補駐守的8人分遣隊。
首先，菲方不得增加駐守人員數量，只能維持8個人，也不能提供艦上人員手槍和步槍以外的強力武器；其次，補給船不得運送材料來修理軍艦，也不能在仁愛暗沙蓋建築物。
2014年中國曾攔阻菲律賓船隻運補物資，迫使菲國空軍只能空投補給。提格勞稱，這是因為當時北京當局發現有船隻正送來更多陸戰隊員，將使艦上的分遣隊人數增加。
這次北京阻撓補給，提格勞說，消息人士聲稱，菲律賓船隻運送物資時，上面異常地蓋著帆布，「中國懷疑他們運送材料想修理軍艦，甚至運送建材以在礁石上建某種設施」；他們確認並非如此後，才允許馬尼拉當局恢復運補。
根據提格勞的論點，2013年5月以來，中國海警船、軍艦和漁業管理船已包圍仁愛暗沙，阻止菲律賓船隻接近。中國只等著這艘二戰時期的軍艦完全銹蝕，無法住人，即可完全控制仁愛暗沙。
華府戰略暨國際研究中心表示，中國於2013年5月增加仁愛暗沙附近巡邏，並於2014年3月封鎖「馬德雷山號」，阻撓他們取得物資長達數週。
這份報告說，中國海警船在仁愛暗沙、南康暗沙和北康暗沙（Luconia Shoals）及黃岩島持續出現。除了水砲和小型武器外，中國海警船基本上沒有其他武裝，但較鄰國大部分海軍艦艇大得多，必要時可不使用致命武器驅逐鄰國船隻。
戰略暨國際研究中心表示，2018年9月底到隔年9月，365天內，中國海警船至少在仁愛暗沙巡邏215天；2019年12月到去年11月底，中國海警船至少在此巡邏232天。
報告說，這凸顯中國海警在南海的重要目標，在北京自稱擁有主權但未建造永久性設施的島礁例行、高度顯眼地頻繁出現。
由此可見，為維護北京在南海的利益和主權聲索，尤其位於中國重要的海上前哨基地美濟礁附近，仁愛暗沙關鍵的地理位置將使北京和馬尼拉當局持續在此角力。中國不會放鬆警戒讓菲律賓強化仁愛暗沙建設，甚至可能步步進逼，希望迫使馬尼拉最終不得不放棄駐守馬德雷山號軍力。（編輯：林憬屏）1101128